Психолог подчеркнула важность преодоления «возрастных кризисов»

В эти периоды человек открывает новые способы взаимодействия с миром, потому что старые уже изжили себя.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Елена Соловьёва.

«Каждый кризис нужен для того, чтобы мы обучались новым навыкам взаимодействия с миром. Всё, что мы умели делать, как мы умели относиться к этому миру в прошлом, не годится, пазл не складывается, штанишки малы. Нам нужно в период кризиса изобрести новые способы взаимодействия с внешней средой, с миром и со своей жизнью. Если мы эти кризисы не проходим, то мы застреваем, гармоничного развития не происходит, личность начинает страдать. Так называемые экзистенциальные вопросы, которые начинают внутренне терзать, приходят и на вполне благополучную основу. Старый способ взаимодействия с миром больше не работает, нужно придумать что-то новое. Вы должны перестроиться вместе с тем, как перестроилась внешняя среда. Кризис — это не то, что мы себе придумываем, это то, что случается с нами вопреки, хотим мы этого или нет».

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