Психиатр рассказал, как жара влияет на психическое здоровье

Согласно исследованию, жара влияет на изменения в поведении человека и оказывает негативное влияние на психическое здоровье. В условиях повышенной температуры могут обостряться различные заболевания психики. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, действительно ли жара может негативно влиять на психическое здоровье человека.

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По словам эксперта, сильная жара на самом деле может влиять на психическое состояние человека.

Если у человека нет психических заболеваний, то в этот период у него может снижаться общая физическая активность, повышается утомляемость и возникает слабость. У него остается меньше сил на повседневные дела, организм быстрее устает, возникают признаки неврастении — истощения нервной системы и психики, — рассказал он.

Специалист отметил, что если человеку свойственна эмоциональная нестабильность, возбудимость и агрессивность, то жара повысит эти негативные проявления. Нужно практиковать техники расслабления и саморегуляции в период повышения температуры для нормализации своего состояния.

Кроме того, если человек страдает тяжелыми психическими заболеваниями, то жара также оказывает негативное влияние на его самочувствие, предупредил врач.

Могут повышаться тревога и беспокойство, обостряться тяжелые психические заболевания, такие как шизофрения, биполярное расстройство. Это проявляется в повышенной возбудимости, нарушении сна, обострении типичной симптоматики при шизофрении. Например, появляются бредовые переживания, нарушения восприятия, галлюцинации, — говорит Вилков.

По его мнению, в таких случаях необходимо внепланово посетить врача-психиатра и скорректировать дозировку лекарственных препаратов. Помимо этого, нужно постараться перенести этот период жаркой погоды в домашних условиях, где будет более комфортно и прохладно.

С 1 марта 2025 года в России вступил в силу закон, согласно которому врачи обязаны передавать в правоохранительные органы информацию о пациентах, чье поведение может представлять опасность для окружающих. «ВМ» узнавала у экспертов, действительно ли необходимо передавать информацию о наличии психических расстройств пациента полиции и какие диагнозы могут считаться опасными для общества.