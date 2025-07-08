Как в России сложились реалии семейных отношений

Отмечать День семьи, любви и верности в России официально начали в 2008 году. И с тех пор россияне стали реже жениться и чаще разводиться — об этом свидетельствует неумолимая статистика. К примеру, в 2015 году было заключено 1,16 млн браков, а в 2024-м — всего 880 тысяч. Специалисты, правда, уверяют, что подобная динамика неизбежна, и виновата в этом демографическая яма 90-х: просто маловато у нас нынче граждан брачного возраста.

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Так или иначе, но праздник в честь святых Петра и Февронии никак не мешает россиянам разводиться, если они считают это нужным. Увы, это происходит довольно часто: если до 2024 года (объявленного, кстати, Годом семьи) в РФ из 10 браков в среднем распадалось 6–7, то в год, официально посвященный семейным ценностям, стало распадаться 8–9. При этом на 318 тысяч разводов в первом полугодии пришлось всего 360 тысяч свадеб. Российский Год семьи финишировал с весьма обескураживающей победой: наша страна заняла третье место в мире по частоте разводов — обошли нас лишь Казахстан и Мальдивы. Хотя последние уверяют, что их оговорили: республика исламская, браки перед лицом Всевышнего заключаются муллами, а записи в актах гражданских статусов — «лишь бумажный маневр для пользы некого дела».

Впрочем, и некоторые российские эксперты уверяют, что развод россиян — далеко не всегда истинный распад семьи. Порою это бывает маневр тоже для пользы какого-нибудь дельца. Например, для получения пособия на содержание детей, выплачиваемое матерям-одиночкам. При этом официально расторгнувшая брак пара продолжает жить в любви и верности под одной крышей. Утешение, конечно, так себе, но даже оно никак не украшает цифры. Уже который год в РФ распадается порядка 57% браков. На развод в большинстве случаев подают жены, лишь в 25% случаев — это совместное решение супругов. Пик разводов приходится на 30–34 года у женщин и 35–39 лет у мужчин — те самые «лучшие годы», которые надо использовать во имя любви. Однако половина разведенных не решается на второй подход к «снаряду»: мол, были уже в браке, спасибо, больше не хочу... Лидирует по разводам у нас Чукотка, а скрашивает картину Чеченская Республика, где разводов почти нет.

Демографы видят причину роста индивидуализма и падения заинтересованности в создании ячейки общества в утрате необходимости семьи для выживания: в прошлых веках, включая советское прошлое, вырастить ребенка в одиночку, будь ты мать или отец, было очень тяжело. Зато в современном обществе все полы равны, и никто не зависит друг от друга настолько, чтобы держаться за партнера, стиснув зубы и закрывая глаза на то, что он тебе уже давно надоел. А старшее поколение объясняет еще проще: в наше время, дескать, засидеться что в девках, что в бобылях было просто стыдно — сразу смотрели косо и подозревали, что с гражданином что-то не в порядке... Остаться же разведенкой было и вовсе неприлично, особенно с детьми. В этом случае кумушки на приподъездной лавочке уж точно выносили вердикт: если он ее даже с прицепом бросил, совсем, видать, никудышная бабенка! Хотя все-таки замужем побывала — все ж лучше, чем девка-перестарок, вековуха и пустоцвет.

Какое же счастье, что сегодня у нас вместо этого всего лишь семьеведение в школах — и то факультативное, повышение госпошлины за развод до 5000 рублей и еще всякие добрые планы по снижению финансовой нагрузки на молодые пары и обеспечение их жильем. Как услышишь, сразу невыносимо тянет жениться. Пока не вспомнишь, что твой штамп идет на рекорд: в ряде регионов уже начисляют по 1000–2000 рублей за каждый год совместной жизни, начиная с рубиновой свадьбы (40 лет брака). Не хотят только те, кто брак толком и не распробовал: вообще не сходил под венец или смылся из-под него в самом начале совместной жизни (если верить статистике, большинство браков в РФ распадаются в течение первых трех лет совместной жизни).

Проблема одна: донести до собственных детей, что семья и верность — это круто, можно лишь собственным примером. И круто не потому, что за это приплачивают, а потому, что ты сумел составить чье-то счастье и смог сохранить его, невзирая на время и трудности. И в награду стал для кого-то единственным и неповторимым человеком на земле — мамой, папой (бабушкой, дедушкой) и проверенным временем надежным спутником жизни.