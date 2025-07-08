Секс-коуч ответила, что делать если партнер хочет держать отношения в тайне

Консультант по сексу и отношениям Лора Коллинз дала совет мужчине, чья девушка предпочитает держать романтическую связь в тайне. Его письмо с просьбой о помощи и совет эксперта опубликовало издание Metro.

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Автор письма рассказал, что в течение года состоит в отношениях с красивой, умной, любящей и веселой девушкой. Однако его тревожит, что все эти месяцы она встречается с ним в гостиничных номерах и почти никогда не остается с ночевкой. По его словам, такое поведение она объясняет тем, что пока не хочет говорить о своем романе бывшему мужу и детям.

«Я встречаюсь с ней почти год и задаюсь вопросом, когда же закончится период "пока"», — пожаловался мужчина. Он добавил, что искренне хочет наладить отношения с возлюбленной, чтобы жениться на ней.

Коллинз в ответ на письмо заявила, что проблему нужно решать как можно скорее, особенно, если есть планы создать семью. По ее мнению, желание встречаться в гостиницах и скрывать связь может объясняться тем, что на самом деле девушка не испытывает таких эмоций, как автор письма.

Коллинз подчеркнула, что это не обязательно так, но это следует выяснить, начав прямой и откровенный разговор.

«Нужно точно знать, на каком этапе вы находитесь, потому что эта ситуация не может продолжаться бесконечно. Да, вы должны учитывать чувства детей. Подчеркните, что не хотите заменить отца, а стремитесь к традиционным отношениям, которые подразумевают регулярные встречи и отсутствие необходимости прятаться», — заявила эксперт.

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