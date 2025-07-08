Эксперт объяснила, почему настала «эпоха дистиллированного эгоизма»

Обладающие совестью люди теперь «не в чести». Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Зара Арутюнян.

«За последние 30 лет идеологию совести как бы растворяют в этом конформизме. Что это плохое, выбери себя, жертва — это плохо. То, что я называю дистиллированный эгоизм. Всё-таки наше время — это пропаганда дистиллированного эгоизма, стопроцентного конформизма. Большинство людей по-прежнему обладают совестью, по-прежнему понимают, что быть хорошим, порядочным лучше, чем быть вот таким хапающим эгоистом. Но они сейчас не в чести, у них нет 5 миллионов подписчиков, они не поют песни за деньги».

Ранее Арутюнян рассказала о стремлении одиноких людей к «бесконечному потреблению».