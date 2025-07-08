Что такое социофобия и как с ней бороться

Социофобия — серьезное психическое расстройство, панический страх взаимодействовать с людьми. Заболевание впервые явно проявляется в подростковом возрасте и может сопровождать человека всю жизнь, обрекая его на одиночество. «Лента.ру» вместе с психологами постаралась разобраться, как проявляется социофобия, что чувствую люди с этим недугом, в чем кроются причины заболевания и как социофобию нужно лечить.

© Lenta.ru

Что такое социофобия

Социофобия — это вид тревожного расстройства, которое проявляется как иррациональная боязнь негативной оценки или критики со стороны окружающих. Все переживания человека с социофобией буквально начинают вращаться вокруг навязчивой мысли «что обо мне подумают». В результате он начинает избегать контактов с другими людьми, перестает развиваться интеллектуально и профессионально, страдает его личная жизнь.

Приступ социофобии могут вызывать большое скопление людей, мероприятия, где необходимо выступать перед большой аудиторией, сообщила Диана Лобанова, медицинский психолог «СМ-Клиники». По ее словам, это расстройство манифестирует, то есть начинает проявляться наиболее явно, как правило, в подростковом возрасте, что выражается в сильной тревоге, неспособности сосредоточиться, избегании ситуаций, которые связаны с осуждением со стороны окружающих. Ученые установили, что подростки с диагностированной социофобией чаще других бросают школу, и в шесть раз чаще пытаются совершить суицид.

Впервые о социофобии в научном сообществе заговорили в 1903 году, и авторство термина принадлежит французскому психиатру, современнику Фрейда Пьеру Жане. Сегодня же заболевание считается третьим по распространенности психическим расстройством, уступая только депрессии и алкоголизму. По статистике, ему подвержено около восьми процентов населения в мире.

Психолог Оксана Васильева отметила, что социофобии в 90 процентах случаев сопутствуют и другие психические расстройства: навязчивые состояния, в частности, обсессивно-компульсивный синдром, неврозы, алкогольная и наркотическая зависимости. Ее слова подтверждены рядом научных трудов, согласно которым данный диагноз в три раза повышает риск возникновения депрессии.

Стеснительность и социофобия — это одно и то же?

Социофобию ни в коем случае нельзя путать со стеснительностью, несмотря на их некоторое сходство, подчеркивает психолог Оксана Васильева.

«Социофобия — это тревожное расстройство, при котором преобладающим симптомом является постоянная боязнь определенных ситуаций, что заставляет избегать или страшиться их. А стеснительность — лишь периодическое состояние психики, возникающее при сочетании внутренних и внешних факторов самоощущения. Это не патология, а адаптивный механизм, способный притормозить действие, которое человек хочет совершить», — поясняет специалист.

Стеснительный человек, даже если чувствует себя некомфортно в присутствии других людей в некоторых ситуациях, способен преодолеть свое состояние. В свою очередь, социофоб будет стараться избежать любого социального взаимодействия, вызывающего тревогу, что лишь усугубит его психологическое состояние, добавила психолог.

Признаки социофобии

Специалисты выделяют немало симптомов социофобии. Их условно можно разделить на физиологические, поведенческие и когнитивные.

Физиологические проявления социофобии:

повышенное потоотделение и приступы жара;

проблемы с ЖКТ, тошнота;

повышенный пульс и/или скачки кровяного давления;

дрожь в руках и в голосе;

одышка, боли в груди;

головокружение;

покраснение или, наоборот, бледность кожи лица;

возможны панические атаки и эпизоды тревоги.

Поведенческие проявления социофобии:

не имеющий рациональных причин, всепоглощающий страх отрицательной оценки, осуждения, насмешек со стороны чужих людей;

раздражительность и нервозность;

беспокойство и тревога, не имеющие объективных причин;

беспричинное ощущение опасности;

страх перед тем, что окружающие заметят волнение социофоба;

кошмарные сновидения по ночам;

повышенная ранимость, обидчивость, неловкость в общении;

постоянное эмоциональное напряжение, усталость.

Когнитивные проявления социофобии:

ощущение ужаса при взгляде окружающих;

склонность видеть себя только в худшем свете;

неконтролируемый ход мыслей;

ощущение пустоты в голове, нарушение концентрации внимания, повышенные требования к себе;

проигрывание прошедших ситуаций;

сосредоточенность на себе и личном поведении.

Как отметил психолог Сергей Пустовойтов, почти все люди испытывают волнение, когда им предстоят встречи или беседы с другими людьми, многие боятся выступлений на публике — и это вполне нормально.

«Социальная тревожность доставляет некоторое неудобство, но, несмотря на ее наличие, здоровые люди продолжают активно работать и общаться. У социофобов, напротив, этот страх настолько сильный, стойкий и необоснованный, что они начинают испытывать значительные трудности при любом контакте с людьми. Пожалуй, именно здесь и лежит граница между нормой и патологией», — Сергей Пустовойтов, психолог.

Основные причины социофобии

Чаще всего данное психическое расстройство манифестирует в достаточно раннем возрасте — в среднем в 9-13 лет. В этом возрасте у школьников начинают складываться социальные связи и, как следствие, возникают переживания о произведенном на окружающих впечатлении.

Ухудшение или улучшение состояния пациента напрямую зависит от круга его общения и последующего индивидуального опыта. Однако, как отметила Васильева, примечательно, что во взрослом возрасте социофобия у женщин со средним и высшим образованием встречается в два раза чаще, чем у мужчин.

По словам Пустовойтова, клинические симптомы социофобии проявляются в моменты, когда человек оказывается в центре внимания или ему необходимо установить социальный контакт. Чаще всего провоцируют страх ситуации, когда человеку приходится:

знакомиться;

общаться с высокопоставленными лицами;

говорить по телефону;

принимать посетителей;

что-то делать в присутствии других;

есть дома с гостями или с членами семьи;

что-нибудь писать в присутствии других;

публично выступать;

выслушивать замечания.

Какой-то одной определенной причины для развития заболевания не выявлено, однако установлено, что возникновению социофобии могут способствовать генетические факторы. Ученые провели ряд исследований, которые показали, что мутации гена SLC6A4, отвечающего за транспортировку серотонина, могут спровоцировать данное расстройство. Кроме того, в ходе другого эксперимента специалисты выяснили, что у пациентов с диагностированной социофобией слишком активно работает миндалевидное тело мозга, которое оказывает влияние на эмоциональное поведение человека, в том числе и отвечает за чувство страха.

Помимо генетической предрасположенности, развитие болезни может быть связано с определенными чертами характера, а также травмирующим жизненным опытом.

Психолог Лобанова, ссылаясь на научные исследования, заявила, что главной причиной возникновения социофобии является неуверенность человека в себе, которой предшествовало авторитарное воспитание со стороны родителей.

«Из-за постоянного сравнения со сверстниками или братьями, сестрами, частой критики со стороны значимого взрослого, директивного стиля воспитания ребенок замыкается, начинает сомневаться в себе и своих возможностях, из-за чего шансы на развитие социофобии значительно повышаются», — Диана Лобанова, медицинский психолог «СМ-Клиники».

Среди других факторов, провоцирующих развитие социофобии, психологи называют:

насилие в семье;

буллинг в школе;

окружение, не оказывающее поддержки;

отсутствие одобрения со стороны окружающих;

критика в период, когда складывается личность;

длительный стресс;

однократный, но очень сильный стресс (пережитый теракт, пожар, автомобильная авария и так далее);

травмирующая ситуация;

состояние длительного стресса.

Тесты на социофобию

Диагноз «социальная фобия» устанавливается только врачом-психотерапевтом на основании данных обследования, категорично заявил психолог Сергей Пустовойтов. Для первичной самодиагностики, которая, возможно, мотивирует человека обратиться к специалисту за профессиональной помощью, эксперт предложил использовать широко распространенный в клинической практике опросник Либовица для оценки уровня социальной тревожности.

Тест Либовица состоит из 48 вопросов. В каждом нужно отметить уровень тревоги или вероятность избегания той или иной социальной ситуации. Например, респонденту предлагают ответить на такие вопросы:

«Насколько вам страшно или тревожно входить в комнату, где уже сидят другие люди?»

«Как часто вы избегаете высказывать свое неодобрение и несогласие малознакомому человеку?»

«Насколько вам страшно или тревожно не поддаваться уговорам продавца, делая покупки?»

«Как часто вы избегаете звонить малознакомому человеку?»

«Насколько вам страшно или тревожно входить в комнату, где уже сидят другие люди?»

«Насторожиться надо, если в результатах этого теста помимо страха или избегания ситуаций, в которых можно оказаться в центре внимания или повести себя так, что это вызовет критику или смущение, у человека присутствуют физические проявления вроде покраснения, дрожи, тошноты или позывов в туалет», — пояснил Пустовойтов.

Еще есть «Опросник социальной тревоги и социофобии», разработанный российскими учеными Ольгой Сагалаковой и Дмитрием Труевцевым. Это тест из 29 вопросов, на которые нужно отвечать утвердительно или отрицательно. Оценивать нужно возможное поведение в различных социальных ситуациях. Например, в опросник включены такие вопросы:

«Думаете ли вы, что другие могут обсуждать ваше «неловкое поведение» или «недостатки» после общения с вами?»

«Вы скорее промолчите, нежели станете отстаивать свою точку зрения в спорной ситуации?»

«Чувствуете ли вы себя неловко, если вам приходится отказать в просьбе знакомому?»

«Трудно ли вам выполнять задание (какую-либо работу), если за вами кто-то наблюдает?»

«Бывает ли так, что вы стесняетесь примерять одежду перед покупкой?»

Как избавиться от социофобии

Как и любая фобия, социофобия относится к пограничным состояниям — то есть это расстройство хорошо поддается лечению и от него можно полностью избавиться, если придерживаться правильного подхода.

Лечение социофобии

Методы лечения социофобии подбираются в зависимости от степени тяжести и могут включать в себя психотерапию или же психотерапию в сочетании с медикаментозной поддержкой — в тяжелых случаях пациентам назначают селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, ингибиторы моноаминоксидазы и другие препараты.

По словам Сергея Пустовойтова, лидирующим направлением в терапии, доказавшем свою эффективность, является когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). При этом подходе сроки полного излечения составляют от двух месяцев до года.

Также, как отметила психолог Оксана Васильева, хорошо зарекомендовала себя в лечении данного расстройства групповая терапия социофобии: «Группы, которые ведет профессиональный терапевт, служат хорошей поддержкой их участникам. Именно в них прорабатываются определенные методики взаимодействия пациентов с социофобией с окружающими людьми».

Самопомощь при социофобии

При нетяжелом течении болезни человек может справиться самостоятельно с отдельными симптомами, применяя техники релаксации или работы с тревожными мыслями.

Оксана Васильева рекомендовала обратить внимание на «Тренинг преодоления социофобии» Дж. У. Биика — это руководство по самопомощи, в котором содержатся упражнения для самостоятельного преодоления социофобии. По ее словам, этот тренинг помогает объективно рассмотреть свое поведение в общении с окружающими.

Не стоит забывать и про физическую нагрузку в любой ее форме, заключила она:

«Бег, ходьба, плавание — любая из этих активностей помогает переключить внимание, а в комплексе с остальной терапией и огромным желанием превозмочь свои страхи позволит справиться с недугом».

Что важно запомнить о социофобии