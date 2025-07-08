Психолог ответил, почему некоторые люди не любят целоваться

Исследования показывают, что около 80 процентов людей помнят свой первый поцелуй, и для женщин он очень важен. В то же время мужчины относятся к этому значительно проще, поэтому не запоминают этот момент. Психолог Юлия Винокурова объяснила, что все зависит от отношения человека к близости.

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Если первый поцелуй был особенным и вызывал сильные эмоции, то он запомнится. Специалист объяснила, что в России тема близости часто табуирована и проявление нежности считается чем-то постыдным.

«Некоторые даже не обнимаются при своих близких, потому что раньше это считалось стыдным делом. Мы еще живем в тех самых сценариях. Но есть и другая сторона: большая часть взаимоотношений между мужчинами и женщинами после этапа активной влюбленности, когда страсть уходит, остаются ни с чем, потому что близость не перерастает во что-то большее», — поделилась психолог.

Тактильность может отталкивать людей с телесными травмами или интровертов, для которых прикосновения — нарушение зоны комфорта. Некоторые дети не получили ласки, что в дальнейшем оказывает влияние на их восприятие прикосновений в будущем, сообщает «Радио 1».

Психолог Павел Решетов объяснил важность поцелуев для здоровья. Он рассказал, что существуют исследования, утверждающие, что поцелуи оказывают влияние на судьбу человека.