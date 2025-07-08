Адвокат назвал главную причину разводов

Также браки нередко распадаются из-за возникшего между мужем и женой неравенства.

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Речь идёт о ситуациях, когда один из партнёров начинает много зарабатывать и «пускается во все тяжкие». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал Руслан Яхудин.

«В первую очередь это происходит из-за нежелания или от неумения, что я даже на первое место поставлю, общаться в семье. Люди не разговаривают между собой, не разговаривают с детьми, не отвечают на интересующие их вопросы. И это рвёт границу между одними и другими. Всё сводится к бытовухе, которую нужно обсудить. Нет уже духовной близости. Также происходит множество других ситуаций. Кто-то начинает в семье много зарабатывать, у него начинается звёздная болезнь, ему рвёт крышу, пускается во все тяжкие. И это разрушает брак. Где-то женщина, ранее я говорил про мужчин, начинает чувствовать себя невостребованной. Множество ситуаций, но основанное — неумение и нежелание обсуждать происходящее в жизни каждого».

Ранее Минюст предложил ввести обязательную медиацию при разводах. С инициативой выступил глава ведомства Константин Чуйченко.

«Почему людей, которые решили расторгнуть брак, не отправлять к умному, опытному медиатору, который, может быть, им мозги вправит и таким образом семья будет сохранена», — сказал министр на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Чуйченко, ещё одна инициатива ведомства связана с планами перевода выдачи всех судебных исполнительных листов с бумажного на электронный формат.