Глава ВЦИОМа рассказал о тренде на многодетные семьи

Иметь больше двух детей стало «модным».

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Однако это ещё не стало «нормой» в обществе, подчеркнул в эфире радиостанции «Говорит Москва» генеральный директор ВЦИОМа Валерий Фёдоров.

«Это уже становится модным. Мы недавно опрос проводили насчёт того, сколько детей вы хотите. Мы заметили очень интересную тенденцию: существенно, чуть ли не в два раза, выросла доля тех, кто хочет много детей. Если ещё семь-десять лет назад казалось экзотикой — больше двух детей в семье, то сегодня желающих стало больше. Кстати, демографическая статистика подтверждает этот тренд. Это не просто "хотелки", не просто декларации; действительно многодетных семей стало больше. Другое дело, что их стало не настолько больше, чтобы многодетная семья стала нормой. Нет. Это пока такой идеал, образец, на который люди ориентируются, и уже хотят. Кто-то пробует, а кто-то не пробует, а просто рожает, рожает, рожает. В этом смысле тренд уже обозначен».

Согласно данным о регистрации детей, число новорождённых в России с начала года превысило один миллион. Точное число заявлений о рождении составляет 1 057 234. В 51% случаев родились мальчики, в 49% — девочки. Средний возраст матери составил 29,8 года, а средний возраст отца — 29,2 года. Для 39% матерей ребёнок стал первым, для 32% — вторым, для 18% — третьим, а в 11% случаев — четвёртым и последующим ребёнком.

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