Психолог перечислил способы перестать бездумно тратить деньги

Новая «эпидемия» в России набирает обороты с каждым месяцем. Будто зомбированные, россиянки стекаются в пункты выдачи заказов за своими новыми туфельками, пылесосами, шторами, шампунями, комплектами из 200 контейнеров для продуктов и разных мелочей. Знакомая картина? А, может, вы и сами принимаете участие в игре «Спусти всю зарплату на маркетплейсе»? Звучит забавно, да и выглядит так же, однако ситуация-то серьезнее некуда. Стремление бесконечно выискивать на витринах якобы выгодные предложения и тратить деньги давно переросло в зависимость.

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Психолог Вероника Ахметова в беседе с WomanHit объяснила, почему онлайн-магазины так затягивают и как выбраться из этого порочного круга.

Откуда у шопоголизма ноги растут

Есть несколько неочевидных для покупателей, зато давно известных «продажникам» причин. И, зная, на что надавить, они легко провоцируют вас на новые визиты на маркетплейс. Вот лишь несколько факторов.

Легкость и доступность

«Вам не нужно никуда идти. Все, что вам надо, это смартфон и некоторое количество свободного времени. Маркетологи успешно пользуются этими вещами, используют все биологические и психологические механизмы, чтобы склонить вас к покупке. Там есть ваша личная лента вещей, которые вам нравятся. Они в курсе, на чем вы чаще задерживали взгляд», — говорит эксперт.

«Выгода»

Неспроста это слово мы взяли в кавычки. Далеко не всегда товары на маркетплейсах действительно предлагаются по выгодным ценам. Но нам внушают, что «только сегодня и только сейчас» на них распространяется скидка 50% и более. К тому же в наличии осталось всего две штуки. Берем? «Конечно», отвечает наш внутренний голос. И вот новая упаковка симпатичных формочек для запекания уже в корзине.

Дофамин

Вероника Ахметова считает его одним из ключевых факторов.

«Есть быстрый дофамин, есть длинный. Ну, например, что такое длинный? Это когда вам нужно скинуть 5-7 кг для того, чтобы через 3 месяца влезть в новое красивое платье, приехать на какое-то мероприятие и шокировать всех. И это будет длительный дофамин, к которому вы долго идете. Вы, скажем так, методично, целенаправленно, длительно ходите в зал, ограничиваете себя, мучаетесь, занимаетесь в спортзале, на диете сидите, для того, чтобы ровно через полгода почувствовать себя на высоте, на пьедестале», — поясняет психолог.

С коротким дофамином все гораздо проще. Это небольшая «доза» радости здесь и сейчас. Уже буквально через день-два вам нужен новый дофамин, новая порция. Женщины зависают на маркетплейсах, потому что эту дозу нужно постоянно пополнять.

Как побороть зависимость от покупок

Сами по себе запреты не работают, ну или работают крайне редко. Поэтому нужно найти здоровые способы решения подобных вопросов. Например, триггеры.

Подумайте, почему и когда, в какие конкретные периоды вы «ныряете» в бездну онлайн-товаров. Что этому предшествует: вам плохо, вы поругались с подругой, с мужем, поняли, что в то самое любимое платье вы не влезете, решили пойти и купить себе каких-нибудь тренажеров или вкусняшек?

«Задавайте себе вопрос "Зачем?", то есть "Мне это зачем?", "Чтобы что?", "Ну вот я сейчас куплю себе вот это, вот чтобы что?", "Чтобы оно у меня было?", "А для чего мне это нужно?". То есть старайтесь докопаться до истины. Возможно, вы там услышите ответ: "мне просто плохо, грустно, скучно, поэтому я хочу себя порадовать"», — продолжает Ахметова.

Отложенная покупка

Есть еще такая рабочая техника, когда вы кидаете товар в корзину и оставляете его там на пару дней. Когда зайдете позже, с большой долей вероятности, вас «отпустит», вам это будет уже не нужно.

План-капкан

Психолог рекомендует максимально усложнить себе процесс покупки. Для этого удаляем со смартфона приложение или прячем его где-то в «недрах», убрав с главной страницы, чтобы не мозолило глаза. Удаляем все привязанные карты, ставим запрет на рассылку оповещений о выгодных акциях.

Лимит в месячном бюджете

Выделяйте себе определенную сумму на неделю/месяц на этот маркетплейс. Если вы потратили все за один раз, значит, вам придется остановиться.