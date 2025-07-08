Что такое покетинг в отношениях и как ему противостоять

Слово покетинг (от англ. pocketing — «прятать в карман») в последние годы все чаще мелькает в психологических статьях и разговорах о личных границах. Это не про милую метафору «хранить в сердце», а про тревожный сигнал: вас не представляют друзьям, не выкладывают совместных фото, избегают разговоров о будущем — но при этом охотно пользуются вашими чувствами, вниманием и телом. И пусть внешне все может казаться «почти отношениями», по сути вы — как вещь в чужом кармане. Удобная, но не признанная. Психолог Радмила Бакирова рассказала, как распознать это и защитить себя.

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Отношения без света и публичности

Если вас скрывают — это не всегда забота о приватности. Если партнер месяцами не знакомит с друзьями, избегает свиданий в публичных местах и ни разу не выложил ни одной общей фотографии, стоит задать вопрос: это действительно потребность в личных границах — или вы просто не входите в его социальную зону?

«Покетинг часто маскируется под "любовь к уединению" или "нежелание афишировать личное". Но по-настоящему близкие люди не прячут друг друга, особенно от значимых фигур в своей жизни. Насторожитесь, если вам всегда находят причины не встречаться с его (или ее) окружением», — говорит эксперт.

Сексуальный покетинг — когда вы желанны, но только в спальне

Иногда покетинг ограничивается не только общением, но и типом связи. Вас зовут домой, страстно любят под одеялом, но как только разговор заходит о совместных делах, поездках, планах — отстраняются. Если вы чувствуете себя нужными лишь в контексте физической близости, но не в других сферах жизни партнера, стоит задать себе прямой вопрос: это страсть или просто удобство?

Почему это больно: мозг в замешательстве

Когда человек сталкивается с покетингом, он испытывает постоянное противоречие: близость есть, но признания — нет.

«Это разрушает ощущение ценности и стабильности. Мозг фиксирует разрыв между словами и действиями, вызывая тревогу, самокопание, чувство вины ("наверное, я просто еще не заслужила любви"). На самом деле, причина почти всегда не в вас — а в том, что другой просто не готов или не хочет настоящей связи», — подчеркивает психолог.

Что делать: признать и перестать оправдывать

Первый шаг — перестать искать оправдания поведению партнера. Возможно, вы уже слышали «я просто такой закрытый», «не люблю соцсети», «мои друзья — странные». Но если человек влюблен в вас лично и уважает партнерство в принципе, он захочет делиться вашей близостью хотя бы в частном формате. Покетинг держится не на любви, а на выгоде и страхе — и чем дольше вы соглашаетесь, тем удобнее ему оставаться в тени.

Как выйти из чужого кармана — и вернуться к себе

Если вы осознали, что оказались в положении «прикарманенного», не спешите устраивать допросы. Сначала поговорите с собой: чего именно вам не хватает? Признания? Безопасности? Опоры? Затем — спокойно и прямо обозначьте свои границы партнеру. Реакция многое покажет: если вас снова попытаются успокоить обещаниями без действий — не бойтесь выйти. Чужой карман — не место для живого сердца. Иногда человек просто не готов к близости, боится обязательств, живет по сценарию избегания. Но даже если это так, вы имеете право быть не запасным вариантом, а полноценной частью чьей-то жизни. И, прежде всего, — собственной.