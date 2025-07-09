Комик Зоя Яровицына рассказала, почему кризис среднего возраста — не приговор

Существует ли закономерность между цифрой в паспорте и ощущением счастья? Почему в молодости и, на удивление, в старости человек может испытывать наибольшее удовольствие от жизни? Об этом в своей колонке рассуждает стендап-комик и ведущая шоу «ДаМы» от Medium Quality Зоя Яровицына.

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В последние пару лет я стала меньше ощущать удовлетворённость жизнью, несмотря на объективные факторы. С работой и личной жизнью у меня всё хорошо, есть близкие друзья и любимые коты, свой дом и даже время для того, чтобы в нём бывать. Но достижения уже не радуют так, как раньше, эмоции от встреч с друзьями и путешествий стали будто приглушённее, а от мыслей, что я точно так же (или хуже) буду чувствовать себя и дальше, становится совсем уж грустно.

Недавно мне попалась статья (а может быть, это был рилс) про U-образную кривую счастья, которая объяснила это состояние. Оказывается, оно коснулось многих людей среднего возраста. Исследования счастья по всему миру выявили удивительный паттерн: зависимость субъективного благополучия от возраста чаще всего имеет U-образную форму.

Это значит, что уровень счастья снижается в ранней и средней взрослости, достигает минимума примерно между 40 и 55 годами, а затем вновь растёт в пожилом возрасте, часто возвращаясь к уровню молодости или превышая его. Отсюда все эти забавные видео с весёлыми бабушками и дедушками — нет, они не пьющие, просто у них U-образная кривая наконец-то пошла вверх.

U-кривая подтверждена сотнями исследований в десятках стран с разными культурами и экономиками (от США до развивающихся государств). Работы экономистов и психологов предоставили убедительные доказательства. «Дно» кривой, или самый низкий уровень удовлетворённости жизнью и баланса положительных и отрицательных эмоций, наблюдается по достижении 40 лет и в начале 50-ти. Это усреднённый показатель, индивидуальные траектории сильно различаются. Как показывают исследования, никто от попадания на «дно» не застрахован: данные по U-образной кривой одинаковы для людей с разным уровнем дохода, образования, семейного положения или занятости.

Почему именно в среднем возрасте человек проваливается в эту яму? Ведь к этому времени у большинства уже налажена жизнь. Гораздо логичнее быть несчастным в молодости, когда ты бедный и ещё не реализовал свой потенциал. Существует несколько факторов, объясняющих этот феномен. Именно на этот период жизни приходится пик нагрузки и стресса, а именно:

Максимум ответственности: карьера (конкуренция, пик давления), воспитание детей-подростков, забота о пожилых родителях, финансовые обязательства (ипотека);

Разочарование и переоценка: сравнение достижений с юношескими амбициями, осознание нереализованных целей (так называемый кризис середины жизни);

Хронический дефицит времени: постоянная нехватка времени на себя, баланс между работой и семьёй;

Смена фокуса: от будущих амбиций и «поиска» (карьеры, партнёра) к «сохранению» и обеспечению семьи. Это может быть менее захватывающе, более монотонно и сопряжено с хроническим стрессом.

А вот почему к 60-ти годам U-образная кривая счастья выходит на пик и человек снова начинает получать удовольствие от жизни:

Принятие и мудрость: с возрастом приходит лучшее понимание себя, принятие ограничений, умение регулировать эмоции и ценить текущий момент;

Перспектива: понимание временности многих проблем, накопленный опыт для их решения;

Снижение давления: дети становятся самостоятельными, карьерные амбиции часто смягчаются или достигают плато, финансовое положение стабилизируется.

Конечно, это не значит, что нужно просто «перетерпеть» 20 лет и дождаться заветных шесть десятков свечей на именинном торте. Но мне кажется, U-образная кривая позволяет понять своё состояние и помочь себе в этот период. Для кого-то эти данные могут оказаться неактуальны — и это тоже нормально: теория кривой не охватывает весь человеческий опыт и всех индивидуумов. Я бы сказала, что U-кривая — не приговор, а карта жизненного пути с важным посылом.

Если сейчас вы ощущаете себя в «яме», помните, что вы не одиноки в своих чувствах. Это сложный, но часто переходный этап. Постарайтесь сфокусироваться на управлении стрессом, заботе о себе и своём здоровье — физическом и ментальном. Прогулка на природе, разговор по душам с другом, небольшие радости вроде нового хобби или общения с животными — это мелочи, которые могут поддержать и помочь увидеть жизнь в более светлых тонах. И помните: научные данные говорят, что лучшее, скорее всего, впереди.