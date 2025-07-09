Как психологи московского кризисного центра помогают женщинам

Домашнее насилие не всегда оставляет видимые следы. Зачастую оно проявляется в тихих, но не менее разрушительных формах. Постоянное обесценивание, критика и контроль подрывают веру женщины в себя, разрушают ее самооценку и лишают радости жизни. Более 11 лет столичный Кризисный центр помощи женщинам и детям Департамента труда и социальной защиты населения Москвы оказывает всестороннюю поддержку москвичкам, пострадавшим от травмирующих отношений.

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Евгения выросла в атмосфере любви и заботы. Ее родители, стремясь обезопасить дочь от жизненных трудностей, создавали все условия, в которых ей никогда не приходилось самостоятельно решать свои проблемы - у нее всегда была поддержка и опора. Поэтому встреча с уверенным и успешным Кириллом девушке показалась судьбоносной.

Позже у пары родилась дочь. Кирилл увидел в девочке свою маленькую копию и с энтузиазмом взял на себя ее воспитание. Евгения оставалась в тени, выполняя обязанности по дому. Супруг никогда не обсуждал с ней важные семейные вопросы, действуя так, будто его решения были единственно верными.

"Со временем поняла, что утрачиваю свою индивидуальность, фокусируясь исключительно на нуждах семьи", - рассказала Евгения.

"В таких условиях человек чувствует себя изолированным и обесцененным, что в итоге может привести к серьезным психологическим проблемам", - подчеркнула Анна Петина, психолог Кризисного центра помощи женщинами детям.

"Мне просто поверили"

Напряженная обстановка в доме и постоянная апатия привели Евгению на горячую линию Кризисного центра. После телефонного разговора ее пригласили на очную консультацию.

"Обращение за помощью стало для меня первым шагом к переменам. В кризисном центре почувствовала реальную заинтересованность со стороны специалистов. Впервые за много лет мне не пришлось доказывать, что я страдаю, мне просто поверили", - поделилась Евгения.

Специалисты центра вместе с Евгенией составили четкий план выхода из кризисной ситуации, а квалифицированная психологическая поддержка помогла ей вернуть самооценку, избавиться от выученной беспомощности и осознать свои потребности.

"Длительная зависимость от других останавливает личностный рост. Привыкнув к чрезмерной опеке, Евгения не научилась самостоятельно преодолевать трудности. Во взрослой жизни это обернулось ощущением беспомощности. Она точно осознавала свою зависимость от супруга и стремилась это изменить. Именно искреннее желание помогло ей не просто адаптироваться к новой реальности, а обрести уверенность в себе и своих возможностях", - добавила психолог.

На пути к собственному "я"

В Кризисном центре Евгении помогли не только восстановить душевное равновесие, но и начать новый жизненный этап. Программа профессионального обучения стала еще одним шагом на пути к самостоятельности. Женщина успешно прошла курсы и устроилась на работу.

Благодаря поддержке специалистов Евгения смогла не только изменить свою привычную жизнь, но и наладить отношения с мужем. Кирилл, увидев позитивные перемены в жене, решил сделать шаг навстречу: начал работать с семейным психологом. Постепенно отношения стали восстанавливаться. Сегодня Евгения работает, старается как можно больше времени проводить с мужем и дочкой, не забывая уделять внимание своим интересам и увлечениям.