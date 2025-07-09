Психологи выяснили, есть ли у человека свобода воли

Существует ли на самом деле «свободная воля»? Мы часто принимаем ее как данность, но философы, психологи и нейробиологи десятилетиями — если не веками — спорят по этому поводу.

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Этот фундаментальный вопрос стал темой докторской диссертации под названием «Дискуссия о свободной воле: междисциплинарный анализ с психологической, нейробиологической и нейрофилософской точек зрения», которую Эрик Керкхофс защищал в Брюссельском свободном университете. Его подход необычайно широк и объединяет идеи из психологии, нейробиологии и философии.

«Дебаты о свободной воле касаются и нашего восприятия себя как людей, и важных социальных вопросов, таких как ответственность и вина. Однако дисциплины, изучающие эту тему, часто работают изолированно. Моя цель состояла в том, чтобы объединить их», — объясняет он.

В своем исследовании автор рассматривает шесть ключевых вопросов. Среди них — что на самом деле означает «свободная воля»? Он выделяет три основных критерия — способность выбирать, контролировать свои действия и действовать осознанно.

Переломным моментом в современных дебатах о свободной воле считается знаменитый эксперимент Либета. Нейробиолог Бенджамин Либет просил участников пошевелить пальцем в случайный момент, одновременно фиксируя их мозговую активность и момент осознания намерения совершить действие. Результат оказался поразительным: мозговая активность, указывающая на подготовку к движению — так называемый «потенциал готовности» — возникала за несколько сотен миллисекунд до того, как участники сообщали о сознательном решении.

«Это сразу интерпретировали как доказательство того, что свободная воля — иллюзия. Но это поспешный вывод, — убежден Керкхофс. — Экспериментальная задача была искусственной и ограниченной — она мало говорит нам о сложных решениях, которые мы принимаем в повседневной жизни. Более поздние исследования также выявили методологические недостатки».

Исследователь утверждает, что эксперименты Либета в основном говорят нам о спонтанных движениях руки, а не об осознанных, обдуманных выборах. Вывод очевиден: эксперимент Либета не опровергает свободную волю, но показывает, что бессознательные процессы играют гораздо большую роль, чем кажется.

«Результат Либета — что мозговая активность предшествует сознательному намерению — часто неправильно интерпретируют. На самом деле эксперименты показывают, что мозг готовится к действию, а не то, что сознательная воля не играет роли», — рассуждает профессор.

Еще одна сложная проблема — концепция детерминизма, идея о том, что все во Вселенной предопределено.

«Некоторые философы утверждают, что детерминизм делает свободную волю невозможной. Но современная физика предполагает, что реальность гораздо сложнее, оставляя место для непредсказуемости и множества возможных вариантов», — продолжает Керкхофс. В этой сложности он видит пространство для подлинного человеческого выбора.

Он также исследует роль «я» в наших действиях. Для Керкхофса «я» — это не фиксированная точка в мозге, а многослойная, динамическая конструкция. Различные модели «я» — от «нарративного я» до «феноменального я» — помогают объяснить, как мы ощущаем контроль над своим поведением.

«Такие расстройства, как шизофрения или синдром чужой руки, показывают, что происходит, когда это чувство контроля нарушается», — говорит он.

Сила воли также занимает важное место. Как мышца, она может истощаться — но и укрепляться.

«Самоконтроль, способность сопротивляться импульсам и достигать целей, крайне важен для осуществления свободной воли», — утверждает Керкхофс.

В своих выводах он показывает, что свободная воля — не абсолютное, а постепенное явление: «У нас нет полной или безграничной свободной воли — но это не значит, что ее не существует».

Керкхофс предлагает использовать термин «личная автономия» вместо часто перегруженного понятия «свободная воля». Диссертация завершается несколько провокационными вопросами: могут ли группы людей обладать своего рода коллективной свободной волей? И сможем ли мы когда-нибудь создать робота со свободной волей?

Эта работа способствует растущему движению в нейрофилософии, направленному на более многослойное и междисциплинарное понимание сложных концепций, таких как намерение, выбор и сознание. Керкхофс открывает путь к более тонкому, более человеческому взгляду на свободную волю — не как на иллюзию, но как на хрупкую, но реальную способность, которую можно понять, развить и защитить.