Психотерапевт объяснил, кому и зачем сегодня нужна семья

8 июля в стране отмечался День семьи, любви и верности. Ещё лет 10 назад психологи и социологи стали бить тревогу – мода на семью уходит. Однако сегодня, похоже, людей, которые воспринимают семейные отношения как обузу, становится меньше. Так что же происходит с семейными ценностями? Нужна ли современному человеку семья и если да, то для чего? Об этом мы размышляем вместе с известным сексологом и врачом-психотерапевтом с 25-летним стажем Евгением Кульгавчуком.

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Пошла на спад

– Почему в последние годы многие перестали нуждаться в традиционной семье?

– Популяризация гражданских браков, инфантильность, отсутствие вдохновляющих примеров полной семьи в предыдущих поколениях, неумение выбирать, неумение строить, ещё неокрепшая культура обращения за профессиональной помощью в этих вопросах – основные причины этого явления.

Высокий уровень стресса тоже вносит свой вклад. Экономическая нестабильность, неопределённость будущего, информационная перегрузка, необходимость «соответствовать» создают хронический стресс, который выплёскивается в семейные отношения. И нередко, особенно с высокими потребительским ожиданиями, может способствовать не сплочению, а разобщению.

Родительство сегодня – источник и огромной радости, но и беспрецедентного давления («идеальный родитель», конкуренция, выбор стратегий воспитания между авторитарностью, гиперопекой и попустительством). Правда, в последнее время растёт запрос на осознанное родительство и психологическую грамотность в вопросах воспитания.

– Некоторые считают, что виной всему психология общества потребления.

– Да, есть фокус на самореализацию: современный человек стремится к личному счастью, профессиональному успеху, развитию. Это может вступать в противоречие с представлениями о безоговорочном подчинении личных интересов семейным.

Кроме того, действительно, этим установкам способствует вектор не на коллективный, а на индивидуальный успех. А в России испокон веков была в чести соборность – общинность, коллективность сознания и бытия, приоритет коллективных интересов над личными. Во времена СССР это тоже носило формы консолидации сообщества, мы все были своего рода семьёй. Кто-то из читателей может помнить первомайские демонстрации. Феномен «Бессмертного полка» показывает, что не всё забыто.

Но с 90‑х вектор на индивидуализм, разобщение, мода на потребление сыграли свою роль. Мы разучиваемся сплачиваться, прежде всего семьями. В последние годы есть тенденция к воскрешению национального единства, но впереди ещё много работы в этом направлении. И иного пути у нас нет.

По данным Росстата, в 2023 году зарегистрировано около 670 тысяч браков. Наблюдается тенденция к более позднему вступлению в первый брак (средний возраст жениха – ~30 лет, невесты – ~28 лет), что связано с получением образования, карьерой, поиском «идеального» партнёра.

При этом уровень разводов остаётся очень высоким – в 2023 году распалось около 580 тысяч браков. Это даёт коэффициент разводимости, приближающийся к 51% от числа заключённых браков. Впрочем, посмотрим на Европу: в Венгрии этот показатель – 67 процентов, в Чехии – 66, Португалии – 68. А что в США? Это 53 процента. Так что эти тенденции коснулись не только России.

В плену традиций

– Бытует мнение, что семья нужна была только в патриархальный период, когда помогала выжить. А сейчас, когда блага цивилизации позволяют неплохо выживать в одиночку, её ценность снижается.

– Психология современной российской семьи отражает напряжение между традиционными устоями и вызовами нового времени.

Происходит кризис традиционных ролей и поиск новых. Размываются жёсткие гендерные роли. Модель «муж-добытчик, жена-хранительница очага» перестаёт быть универсальной. Женщины активно строят карьеру, мужчины всё чаще вовлекаются в воспитание детей и домашние дела.

Однако внутренние установки и общественные ожидания часто отстают от реальности, вызывая конфликты и чувство вины (особенно у женщин, пытающихся «успеть всё»).

– Но, с другой стороны, было бы странно, если бы общество менялось, а представления о семье и семейных ролях оставались прежними. Возможно ли создать счастливую семью с учётом сегодняшних реалий? Или она может держаться только на патриархальных устоях?

– Психологи отмечают растущий запрос на отношения, основанные на равноправии, взаимном уважении, разделении ответственности и эмоциональной близости. Однако переход к этой модели болезнен и требует высокой осознанности от партнёров.

Есть и положительные моменты. Эмоциональная близость становится более важной для современных молодых людей, идёт на смену исключительно экономической и статусной функции семьи. Приходит запрос на глубокую психологическую связь, взаимопонимание, поддержку. Семья всё больше ценится как тихая гавань от стрессов внешнего мира, источник эмоционального тепла и безопасности. И это можно считать плюсом.

С другой стороны, ориентир только на комфорт может быть слабым звеном и способствовать разводам, ведь в любой семье бывают разногласия и ссоры.

Ориентир на такую спа-семью может быть и признаком инфантильности, если при малейших дискуссиях и обострениях кто-то ищет следующее комфортное место, то есть не считает семью СВОЕЙ.

В зоне внимания

– Как же уберечься от развода? Что надо знать и уметь, чтобы дотянуть хотя бы до серебряной свадьбы?

– Неумение конструктивно выражать чувства, слушать, решать конфликты – частая причина разлада. Цифровизация добавляет парадокс: постоянная «связанность» онлайн может сопровождаться эмоциональной разобщённостью в офлайне.

Успешные современные семьи часто характеризуются способностью к гибкости, пересмотру правил, открытым переговорам о распределении ролей, ресурсов (времени, денег, внимания) и границ (в том числе с расширенной семьёй).

Часто обращаю внимание на то, что люди могут быть искусны в переговорах на работе, но не используют навыки переговоров win-win дома. А ведь семья гораздо важнее работы. И ценить её нужно больше, чем любую карьеру.

Обобщая, можно сказать, что важно иметь пример. Мы подражаем, это наша часть биологии. А для этого нужны примеры.

Важно иметь цели, чётко понимать, чего ты хочешь в жизни.

Надо найти того, с кем по пути, кто имеет схожие ценности, ведь недаром слово «супруги» от слова «упряжка». Стало быть, единая цель, единый шаг. Это единомышленники, команда. Слаженная команда.

Но для того, чтобы произошло это слаживание, важно иметь гибкость, желание созидания, ум. Ведь умные договариваются.

Важно, чтобы люди слышали друг друга. Умели спокойно, аргументированно и конструктивно решать назревающие вопросы. Важно осознать и почувствовать сладость любви, мира и согласия. Создать свой райский сад в своей семье. Уметь выкорчёвывать сорняки, и желательно вовремя.

– Какой категории людей сегодня семья нужна в первую очередь и зачем?

– Семья в современном мире нужна дееспособным Создателям. Тем, кому скучно просто потреблять. Тем, у кого в примерах гармоничная родительская семья. Тем, кто хочет повторить родительский успех. Тем, кто видит примеры счастливых семей в своей жизни, в литературе, кинематографе. Тем, кто стремится к светлому и настоящему. И таких немало.

Современная российская семья сегодня – это меньше императивов «должен», больше поиска «хочу» и «как нам комфортно». Меньше иерархии и предписаний, больше переговоров и партнёрства.

Это путь от «крепости» с жёсткими стенами к «очагу» – месту тепла, безопасности и взаимного роста, который требует постоянных усилий, диалога и психологической грамотности от всех своих обитателей.

Несмотря на все сложности и высокую «стоимость входа» (эмоциональную, материальную), стоит отметить, что всё же семья по-прежнему остаётся для большинства россиян той самой незаменимой гаванью, где ищут и находят любовь, понимание и смысл.

Её будущее зависит от способности адаптироваться, сохраняя суть – человеческую связь и заботу и совместное Созидание.