Трудности с подбором слов и другие признаки ухудшения работы мозга

Высокий уровень стресса, отвлекаемость, многозадачность, тревожность или депрессия могут привести к "ощущению короткого замыкания в мозге", когда мы во время рассказа теряем ход мысли или забываем, зачем шли в комнату. Бывает, что такое ухудшение памяти связано не с психическими особенностями, а с когнитивным снижением.

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Вот несколько распространённых признаков снижения когнитивных способностей.

Вам трудно оставаться в курсе событий. Кортиколимбическая система мозга отвечает за восприятие тревоги, скорость обработки информации, внимание, планирование, суждение, организацию и другие мыслительные навыки. Если в ней происходят изменения из-за стресса или тревоги, то страдают когнитивные навыки.

Вы не можете найти нужные слова. Исследования показывают, что ухудшение речевых навыков часто зарождается в левом полушарии мозга. Известно также, что низкая выработка BDNF приводит к уменьшению числа новых клеток, которые нужны для поддержания активности мозга. С возрастом производство этого белка снижается, а получить его можно из таких продуктов, как куркума, черника, зелёный чай, тёмный шоколад.

Вы не чувствуете интереса к вещам, которые раньше приносили удовольствие. Апатия тоже может указывать на снижение когнитивных способностей. Также вы можете обнаружить, что то, что давалось вам раньше легко, сейчас кажется невыполнимым или вы совсем избегаете сложных задач и проектов.

У вас меняется поведение. Вы можете делать то, что для вас нехарактерно. Например, легко выходить из себя, стать молчаливым и скрытным, хотя раньше были сдержанным, разговорчивым, открытым.

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Вы постоянно размышляете и беспокоитесь. Со временем это может привести к развитию слабовыраженного воспаления в мозге и организме и повлиять на способность запоминать или извлекать информацию.

Вы недавно болели или страдаете хроническим заболеванием. Метаболический стресс, вызванный инфекцией, часто приводит к временному снижению когнитивных способностей. Также развитию этого состояния могут способствовать нарушения сна, депрессия.

Другие люди замечают ваши психические сбои. Обычно человек, у которого происходит снижение когнитивных способностей, последним осознаёт это.

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