Чем опасна обида и как ее отпустить

Затаённая обида может не только мешать жить полноценно, но и стать фактором, провоцирующим физические и психические расстройства. Как выяснили специалисты, эмоциональная боль от обиды воспринимается мозгом как физическая травма — активируются те же зоны, что и при телесном страдании. Это объясняет, почему эмоциональные переживания нередко ощущаются телесно: тяжесть в груди, ком в горле, сжатие желудка.

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Психологи подчёркивают, что регулярное возвращение к травмирующим событиям активизирует миндалевидное тело мозга, отвечающее за тревогу и страх, в то время как префронтальная кора, обеспечивающая рациональное мышление, работает хуже. В результате человек попадает в замкнутый круг повторяющихся переживаний и неспособности двигаться вперёд.

Существуют два типа обиды: здоровая, возникающая в ответ на реальную несправедливость, и токсичная — хроническая. Последняя может сохраняться годами, провоцируя депрессивные состояния, повышенное давление, проблемы с сердцем, ослабление иммунитета. Она формирует недоверие к окружающим и отнимает радость жизни. Именно от такого состояния, по мнению специалистов, необходимо целенаправленно освобождаться.

Психологи указывают на три распространённых мифа о прощении. Первый — что прощение означает забвение и оправдание обидчика. Второй — что простить означает капитулировать. И третий — что прощение должно наступить моментально. На деле прощение — это процесс, требующий времени, зрелости и внутренней работы.

Для начала лечения психологи советуют начать с ведения так называемого «дневника прощения». Регулярные записи помогают структурировать мысли, отследить динамику состояния, сформировать дистанцию между собой и болезненным событием. Кроме того, специалисты рекомендуют попробовать взглянуть на ситуацию глазами обидчика — попытаться понять возможные причины его поступка, не оправдывая его, но размыкая чёрно-белое восприятие.

Итогом внутренней работы должно стать состояние, при котором боль превращается в опыт, перестаёт влиять на повседневность и остаётся лишь частью личной истории. Такое прощение не стирает события, но возвращает человеку контроль над собственной жизнью и эмоциональной устойчивостью, сообщает Общественная Служба Новостей.

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