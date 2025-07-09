Неочевидные ошибки мужчин, которые лишают партнершу оргазма

Даже современным женщинам неудобно и даже стыдно говорить вслух о неудачах в интимной сфере. Даже близкой подруге и мужу (парню) признаваться в редких, а то и вовсе отсутствующих оргазмах как-то не хочется. Что уж говорить о наших предшественницах.

Еще несколько десятилетий назад секс считался «рядовой обязанностью» в браке, итогом которой становилось появление потомства. Ячейка общества считалась полноценной, и это поощрялось. При этом мужчина, как известно, без оргазма не испытает эякуляции, а значит оплодотворение не случится. Поэтому финалом любой близости должен был быть успешный «финиш» партнера, ну а женщину никто особо и не спрашивал, было ли ей приятно, дошла ли она до пика удовольствия.

Сексолог Екатерина Макарова в беседе с WomanHit объяснила, почему современные леди тоже не всегда достигают оргазма. К слову, первой причиной этого является стеснение и нежелание озвучивать свои потребности. Мужчина воспринимает молчание как знак того, что в постели все благополучно, и не напрягаются. Им-то и так хорошо. Тем не менее, именно от партнера зачастую зависит очень многое. Вот типичные ошибки сильного пола, которые превращают половой акт в сплошное разочарование.

Невежество

«Первая серьезная ошибка — незнание физиологических основ удовольствия женщины. Мужчина должен знать и понимать, что женщина устроена по-другому, и это должно отражаться на сценарии сексуального взаимодействия, который он строит», — говорит эксперт.

Закрытая интимная коммуникация

То, о чем говорилось немного раньше.

«Многие мужчины воспринимают сексуальную немоту женщины как положительную оценку своей деятельности. Но на самом деле, молчание женщины — это отражение вековых стереотипах о ее сексуальном бесправии. Поэтому если ваша партнерша молчит, приучите ее помогать вам голосом», — советует сексолог.

Жесткость и интенсивность прелюдии

Предварительные игры перед непосредственно соитием обязательны, но не все «самцы» умеют правильно начинать интимные ласки. Они стартуют слишком стремительно, начиная интенсивно ласкать клитор, дабы поскорее приступить к «самому интересному».

«Мужчине ведь не нравится, когда он не возбужден, а женщина хватает его за вялое достоинство и начинает выжимать из него реакцию. Так же и женщине тяжело сразу настроиться на удовольствие. Оставляйте клитор на закуску, когда женщина уже готова и "поплыла"», — продолжает Екатерина Макарова.

Смазки нет, но вы держитесь

«Многие превратно истолковывают женское возбуждение. Им кажется, что от мужских крепких объятий женское лоно должно превращаться в полноводную реку. Но так не работает. У женщины есть тысячи причин для "пересыхания" смазки: от фазы цикла и состава микрофлоры до монотонности вашей стимуляции и стресса. Поэтому не ждите милостей от природы, но сами создайте условия для их произрастания», — рекомендует врач мужчинам-лентяям.

На старт, внимание, я — все

Самая коварная ошибка мужчин, которая все портит — это торопливость. Она косвенно связана с привычкой мужчин проявлять чрезмерную напористость на самом проникновенном и мягком этапе.