Ранний брак может стать союзом на всю жизнь. Однако, по статистике в России примерно 8 из 10 браков заканчиваются разводами. И это несмотря на то, что большинство молодёжи создают семьи по большой любви. Но со временем на отношения начинают влиять другие факторы. О том, как определить свою готовность к семейной жизни и сохранить здоровые отношения, корреспондентам молодёжной редакции рассказала психолог Анна Митрофанова.

Пора по парам

— Анна, можно ли чётко обозначить возраст, после которого реально построить серьёзные отношения?

— Нет однозначного ответа на этот вопрос. В законе установлены минимальные возрастные нормы для вступления в брак, однако все люди разные, и степень их зрелости тоже очень разная. Кто-то к 18 годам уже имеет чёткие жизненные ориентиры и готов нести ответственность не только за себя, а кто-то ещё ощущает себя ребёнком, с радостью принимая заботу родителей.

Ранее в силу общественной и бытовой необходимости браки заключались рано. Сейчас у молодых людей гораздо больше вариантов. Стремление к саморазвитию, потребность в свободе и развлечениях, отсутствие собственного жилья, не полностью сформировавшиеся духовные ценности и представления о жизни — эти и многие другие факторы зачастую заставляют откладывать момент заключения брака.

— Как же понять, что ты готов к семейным отношениям?

— Есть несколько признаков:

Присутствует взаимное доверие, а также желание и возможность нести ответственность как за себя, так и за будущего спутника жизни. Пара имеет общие взгляды по основным житейским, социальным и духовным вопросам. Решён финансовый вопрос — есть источник дохода или иные денежные поступления, а также место для проживания семьи. Это не обязательно должна быть отдельная квартира, но важно заранее обо всем договориться. Присутствуют взаимное уважение, потребность быть вместе и понимание индивидуальности каждого партнёра без попыток радикально изменить чьи-то взгляды, привычки или образ мыслей. Важно не только любить, но и уважать своего партнёра. Имеются общие перспективы и согласованность в вопросах семейных ценностей и совместных планов, касающихся образа жизни, рождения детей, отпуска, общего и личного досуга, ведения домашнего хозяйства и других аспектов совместной жизни.

Опыт — сын ошибок трудных

— В связи с изменением общественных установок, что может сейчас сподвигнуть пару вступить в брак в молодом возрасте (например, когда они ещё студенты)?

— Самые разные жизненные обстоятельства. Помимо искренних и взаимных чувств, для некоторых это может быть культурной традицией или попыткой избежать родительской опеки и доказать свою взрослость. Нельзя исключать и незапланированную беременность с последующим бракосочетанием — оно может быть как добровольным, так и вынужденным на фоне возникшей ответственности. Также часто ранние браки возникают из-за иллюзий о плюсах взрослой независимой жизни без учёта её минусов и необходимости решать возникающие проблемы.

— Какие ошибки совершают молодые семьи и как их избежать?

— Полностью избежать ошибок невозможно — молодая семья это своего рода живой организм, а жизненные обстоятельства очень разнообразны и непредсказуемы. Однако важно вовремя понять, что жизнь изменилась; нужно учиться слышать друг друга и договариваться. Часто именно непонимание чувств партнёра или нежелание признать иную точку зрения приводят к ссорам.

Чем больше молодые супруги стремятся узнать и понять друг друга, тем больше шансов построить крепкую семью с нравственными ценностями, взаимной ответственностью и глубокими чувствами. В случае необходимости можно обращаться за поддержкой к старшим родственникам или семейным психологам — опыт предыдущих поколений важен и может помочь молодым. При этом важно иметь собственное мнение по основным жизненным и семейным вопросам, а не просто копировать чужие модели поведения.

— А как лучше жить молодой семье — сразу отдельно или вместе с родителями?

— В течение длительного времени такие вопросы просто не возникали: многие жили с родителями из-за традиций и жилищных проблем. Сейчас большинство стремится жить отдельно после создания собственной семьи. Но есть ситуации совместного проживания — они неоднозначны: создание новой семьи предполагает взросление и ответственность; эти качества сложно проявить, если молодые супруги не переходят на более высокий уровень социальной и эмоциональной зрелости, а остаются в родительской семье в роли детей, где о них не только заботятся, но и неизбежно контролируют.

Многое зависит от жилищных условий, наличия работы у супругов или здоровья родителей (если есть необходимость ухаживать). Главное – чётко обозначить границы: личные и финансовые договорённости должны соблюдаться всеми участниками ситуации. Если всё договорено правильно — совместное проживание двух семей вполне возможно без конфликтов; иначе возникают проблемы.

— Есть ли разница в причинах разводов молодых пар по сравнению с теми, кто женился позднее?

— Да, есть отличия. Общие причины разводов — насилие в семье, супружеские измены, вредные привычки или зависимости. Но у тех кто женился рано есть свои особенности: после первых радостных дней, появляется понимание новых обязанностей; меняется круг общения, иногда возникает запрет на близкое общение с противоположным полом (кроме супруга/супруги). Всё это в молодости может стать непреодолимыми препятствиями для становления крепкой семьи.

На первый план выходят чувства супругов в сочетании с их желанием научиться жить вместе — ведь совместное проживание требует новых навыков.