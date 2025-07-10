Что делать, чтобы взрослые дети чаще звонили

Если ваши дети или внуки звонят вам нечасто, то пора что-то менять и легче начать изменения со своего поведения. Так полагает автор канала «Большое сердце».

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По его словам, можно сделать так, чтобы дети сами хотели с вами пообщаться, а не делали этого из чувства долга или обязанности. Необходимо сделать так, чтобы звонить вам было приятно и интересно.

Во-первых, вы можете начать обсуждать то, что им интересно, будь то спорт, фильмы или спорт. Второе: слушайте детей, а не только говорите. Чем больше вы слушаете, тем приятнее вам звонить.

Запомните, если от вас будет идти негатив, просьбы и наставления, вас будут избегать. Постарайтесь радовать детей во время разговора по телефону. Освойте мессенджеры: голосовое сообщение удобнее слушать. Используйте мемы и гифки, обменивайтесь смешными картинками.

Попросите детей помочь разобраться с любым приложением. Они почувствуют себя нужными и будут чаще звонить. И создайте традицию семейных звонков, пусть это станет привычкой взрослых детей, а не вашим напоминанием. И не забывайте говорить им, что любите.

«ГлагоL» сообщал ранее, что публичное унижение, а также сравнение с другими детьми названы в списке ошибок в воспитании, которые дети могут не простить родителям даже в зрелом возрасте.