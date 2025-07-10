Как отказать в просьбе и не обидеть

Отказать человеку в просьбе и при этом не обидеть его можно, подсказав возможность самостоятельного решения задачи. Об этом рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина, пишет РИАМО.

По словам специалиста, такой подход основан на заботе о благополучии обеих сторон. Формула мягкого отказа строится следующим образом: «Я не смогу помочь тебе сейчас, но у тебя есть все необходимое, чтобы справиться самостоятельно.

Человек, получивший такой отказ, почувствует эмоциональную поддержку и внимание к себе, что снизит риск обид и недопонимания. Вежливость и ясность формулировки отказа сохраняют позитивные взаимоотношения, подчеркнула психолог.

При отказе Игонина рекомендует показывать искреннее сочувствие и понимание проблемы, объяснить причину невозможности оказания помощи. Например, причинами могут служить высокая загрузка, занятость другими проектами или уже запланированные обязательства.

Чтобы смягчить впечатление от отказа, психолог советует добавить, что вы готовы пересмотреть свое решение, если обстоятельства изменятся. Завершив беседу благодарностью за доверие, вы укрепите положительные эмоции у собеседника, отметила Игонина.

Психологи также считают, что самым важным фактором в вопросе проявления любви родителей к ребенку является привязанность. Дети, которые ощущают эмоциональную поддержку со стороны родителей, лучше справляются со стрессами и склонны действовать более разумно в сложных ситуациях.