Психотерапевт объяснила, в чем причина срывов во время диеты

Люди часто срываются во время диеты из-за ярких негативных эмоций. Об этом «Пятому каналу» рассказала кандидат психологических наук, действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги Галина Турецкая.

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По ее словам, так происходит, когда у человека годами формируется привычка заедать стресс. Она добавила, что люди также могут путать физический и эмоциональный голод. Иногда еда может выступать в качестве источника утешения и любви, когда в жизни не хватает чувства безопасности, ощущения поддержки или тепла.

«Прямой выход из замкнутого круга — это не силу воли качать, а разобраться, что я пытаюсь получить через этот срыв. Почему он? Что я чувствовала, когда захотелось сладенького? Может, чтобы обняли или похвалили? Может, безопасности хотелось? В следующий раз, когда вы обнаружите себя у холодильника, вы можете задать себе вопрос: «А где мне больно? Чего мне сейчас не хватает? Какой эмоции?», — посоветовала Турецкая.

Если случился срыв, она посоветовала не останавливаться и искать в себе силы пробовать снова.

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина до этого рассказала «Газете.Ru», что главный секрет быстрого и безопасного похудения вовсе не в изнуряющих тренировках или жестких диетах. Он — в незаметных, повседневных привычках, которые складываются в большой результат.