Просмотр порно оказался неожиданно полезным для отношений

Международная команда ученых выяснила, что мотивация, с которой человек обращается к порнографии, напрямую влияет на качество его повседневного общения с партнером. Если порно используется как способ снять стресс или уйти от эмоций, такие люди чаще проявляют раздражение и меньше заботятся о партнере. А вот когда целью является удовольствие или совместный просмотр, в отношениях наблюдается больше тепла и меньше конфликтов. Работа опубликована Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

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Ранее ученые уже отмечали, что порнография может как ухудшать, так и укреплять близость между партнерами. Однако большинство исследований опиралось на обобщенные опросы и не учитывало повседневные взаимодействия.

В новом исследовании участвовали 327 пар, проживающих вместе. В течение 35 дней оба партнера каждый вечер заполняли онлайн-дневник, где указывали, смотрели ли они порно, почему это сделали и как взаимодействовали с партнером в тот день. Ученые оценивали как положительные действия (внимание, забота, ласка), так и отрицательные (критика, ссоры, гнев).

Как выяснилось, значение имеет не сам факт использования порнографии, а то, зачем это делается. Люди, которые смотрели порно ради удовольствия или как часть совместного досуга с партнером, чаще проявляли к нему заботу и были менее склонны к конфликтам. А вот те, кто использовал порнографию для отвлечения от неприятных эмоций или снижения стресса, наоборот, вели себя менее ласково и чаще ссорились.

Ученые советуют обращать внимание не только на частоту, но и на контекст употребления порнографии в отношениях. Важно понимать, скрывают ли партнеры свою привычку или обсуждают ее открыто, используют ли порнографию до или после секса, а также насколько они удовлетворены своей интимной жизнью. Это позволит лучше осознать, как такая практика влияет на эмоциональную атмосферу в паре и как с этим можно работать, например, в терапии.