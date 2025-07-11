Эксперты выяснили, почему ностальгия по морю сильнее, чем по лесам

Жители Великобритании и США чаще испытывают ностальгию по местам у моря, озер или рек, чем по полям, лесам и горам, выяснили исследователи. Согласно их выводам, побережья обладают оптимальными визуальными свойствами, вызывающими положительные эмоции, а в целом такая «пространственная ностальгия» приносит значительную психологическую пользу.

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По итогам опросов, для наглядности представленным в виде карт в Current Research in Ecological and Social Psychology, приморские и океанские локации составляют более четверти ностальгических мест, названных британцами (26%), и пятую часть (20%) — американцами.

Реки и озера увеличивают эту долю примерно до трети (35% в Великобритании, 30% в США). Более пятой части ностальгических мест оказались городскими (20% в Великобритании, 22% в США), тогда как сельскохозяйственные районы составили лишь около 10% (в обеих странах). Горы и леса также набрали по 10%.

«Мы ожидали, что люди будут чаще ностальгировать по зеленым местам, поскольку многие исследования подчеркивают психологическую пользу природных ландшафтов. К нашему удивлению, ностальгическими оказались именно "голубые" места. Наши выводы дополняют растущее количество доказательств того, что "голубые" места связаны с улучшением психологического благополучия», — пояснила Элизабета Милитару, руководившая исследованием во время работы над диссертацией на факультете психологии Кембриджского университета.

На картах отмечены места, вызывающие ностальгию примерно у 100 участников из Великобритании и 400 из США.

«Хотя это число не репрезентативно для населения обеих стран, карты, вероятно, соответствуют нашей интуиции», — подчеркнула исследовательница.

Участники из Великобритании больше скучают по местам в Корнуолле и Девоне, где находятся одни из самых популярных побережий страны. Северный Йоркшир также оказался в лидерах — возможно, потому, что сочетает "голубые" и зеленые пейзажи — длинную береговую линию и Йоркширские долины.

Американцам особенно дороги пляжи в Калифорнии и Флориде — штатах с одними из самых востребованных прибрежных локаций. Нью-Йорк также выделился благодаря национальным паркам и городским достопримечательностям.

В исследовании приняли участие около 800 жителей США и 200 жителей Великобритании в возрасте от 18 до 94 лет (поровну мужчин и женщин). Им предложили назвать и описать места, по которым они скучают. На основе полученных данных были выявлены ключевые характеристики ностальгических мест в сравнении с обычными.

«Идея о том, что местность служит эмоциональным якорем, не нова. Почти 3000 лет назад Гомер писал о тоске Одиссея по родине, Итаке. Мы хотели понять, что делает одни места более ностальгическими, чем другие, каковы их физические и психологические особенности. Это первое исследование, сочетающее анализ естественного языка и геолокационные данные, чтобы определить, какие места чаще всплывают в памяти спустя время», — поделилась психолог.

Сила «голубых» мест

По ее мнению, побережья, реки и озера вызывают ностальгию благодаря особым визуальным свойствам. Участники часто описывают эти места словами «красивый», «эстетичный», «виды».

Предыдущие исследования показали, что яркость, насыщенность цветов и контраст влияют на эмоции, которые вызывает местность. «Голубые» пространства чаще яркие, насыщенные и контрастные, что может усиливать их восстанавливающий эффект. Важны также «фрактальные свойства» ландшафта — частота повторения визуальных элементов.

«Предыдущие исследования показывают, что ландшафты с умеренной фрактальной структурой, например побережья, чаще вызывают положительные эмоции. Людям не нравятся слишком хаотичные пейзажи, как в глубине леса, где нет ощущения простора. Но и слишком простая структура, как у городского горизонта, где мало элементов, тоже не привлекает. Море, реки и озера, возможно, дают оптимальную визуальную сложность — хотя на этот счет нужны дополнительные исследования», — заметила Милитару.

Городская ностальгия

Более пятой части ностальгических мест, названных участниками, оказались городскими. Исследователи связывают это с тем, что большинство респондентов живут в городах, с которыми у них связано больше личных воспоминаний.

«Важно отметить, что городские места чаще классифицируются как обычные, а не ностальгические», — уточнила специалист.

Но ученые также указывают на эмоциональное влияние посещения незнакомых городов.

«Мы особенно ностальгируем по запоминающимся разовым поездкам и уникальным местам. Отпуск, включая городские путешествия, может оставить глубокий эмоциональный след», — указала она.

Польза ностальгии

«В XVII веке ностальгию считали болезнью. Научные исследования изменили это представление. Теперь мы знаем, что ностальгия — психологический ресурс: она возникает, когда мы сталкиваемся с дискомфортом — например одиночеством или социальной изоляцией. Новые данные показывают, что ностальгия может помочь в уходе за людьми с деменцией», — поделилась Милитару, которая теперь трудится на факультете социальной психологии Амстердамского университета.

Исследование выявило, что воспоминания о ностальгических местах улучшают психологическое состояние: люди чувствуют себя более связанными с другими, их жизнь кажется более осмысленной, повышается самооценка и ощущение подлинности.

«Ностальгия приближает места, как увеличительное стекло. Значимые места часто далеки от нас физически, но ностальгия возвращает их в фокус, связывая прошлое, настоящее и будущее "я"», — заключила Милитару.

По ее словам, исследование показало важность обеспечения широкого доступа к разным видам ландшафта и достопримечательностям, а также создания возможно большего числа таких мест.