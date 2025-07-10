Учёный рассказал, почему любовь к спорту похожа на религиозную веру
Новая книга профессора Аарона Смита объясняет, почему преданность спортивным командам во многом похожа на религиозную веру.
Так, спорт помогает людям почувствовать себя частью сообщества, обрести смысл и идентичность — это важно для почти 5 миллиардов фанатов по всему миру. По словам Смита, любовь к спорту — это врождённая потребность, которая помогает укреплять связи между людьми и выживать в обществе. Фанаты испытывают сильные эмоции — радость побед и горечь поражений — которые остаются в памяти и укрепляют веру в команду.
Психологические механизмы, такие как оптимизм и склонность замечать только подтверждающую веру информацию, делают преданность ещё крепче. Для многих болельщиков поддержка команды — это не просто хобби, а часть личности, похожая на… религиозные убеждения, уверяет учёный.
Мозг создаёт для фанатов отдельное «пространство», где они могут переживать яркие эмоции и поддерживать веру в свою команду, даже если это не всегда логично. Психологические защитные механизмы помогают оправдывать неудачи и сохранять веру.
Общение с другими болельщиками усиливает чувство единства и принадлежности, похожее на «религиозные собрания».
А вы спорт любите?