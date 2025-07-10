Ученые подтвердили важность интима для женщин после менопаузы

Несмотря на возрастные изменения, оргазм и сексуальное удовольствие остаются важной частью жизни для большинства женщин после менопаузы. Об этом свидетельствует новое исследование ученых из Института Кинси, опубликованное в журнале Menopause. В нем приняли участие 1500 женщин в возрасте от 40 до 65 лет.

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Результаты показали: частота оргазма при мастурбации не зависит от стадии менопаузы — большинство женщин достигали его примерно в 81 проценте случаев. Более того, перименопаузальные и постменопаузальные участницы чаще отмечали, что качество оргазма за последние 10 лет улучшилось. Использование секс-игрушек оставалось стабильно высоким — от 41 до 47 процентов.

Хотя женщины после менопаузы реже мастурбировали и считали это менее важным элементом жизни (3,5 балла из 7 против 4,2 у других групп), авторы подчеркивают: самоудовлетворение может повышать качество жизни и помогать справляться с симптомами менопаузы.

Ранее ученые показали, что вечерняя сексуальная активность — будь то мастурбация или секс с партнером — помогает быстрее заснуть, улучшает качество сна и повышает самочувствие на следующий день.