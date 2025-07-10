Польза секса для красоты и другие доводы в пользу регулярных занятий любовью

Занятия любовью — это не только про страсть, близость и удовольствие, но и про здоровье, молодость и красоту. Современные исследования подтверждают: регулярная интимная жизнь влияет на гормональный фон, иммунитет, качество сна и даже внешний вид. Ни один крем не заменит плюсов от полученного удовольствия, которые работают изнутри. Сексолог Ольга Василенко привела пять причин добавить секс в список бьюти-процедур.

Оргазм улучшает микроциркуляцию и цвет лица

Во время оргазма происходит мощный выброс эндорфинов и окситоцина, а сердце начинает биться быстрее — как после пробежки.

«В результате разгоняется кровь, усиливается приток кислорода к коже, и она буквально светится. Улучшается питание клеток, стимулируется выработка коллагена, и наутро лицо выглядит отдохнувшим, как после модного спа-салона», — объясняет эксперт.

Уровень стресса падает, а гормон кортизол уходит

Хронический стресс — главный враг красоты. Он вызывает воспаления, ухудшает состояние кожи, мешает усвоению полезных веществ. Секс помогает телу выработать «гормоны счастья» — серотонин, дофамин, окситоцин. Это снижает тревожность, улучшает настроение, а заодно — нормализует аппетит и сон.

Регулярный секс — природный лифтинг

Во время секса работают более 30 групп мышц, включая лицевые. А значит, это не только кардио, но и мягкая стимуляция мышечного каркаса.

«У тех, кто регулярно занимается любовью, наблюдается лучший мышечный и сосудистый тонус, что напрямую связано с подтянутым овалом лица и упругой кожей», — говорит сексолог.

Сон становится глубже — а значит, кожа восстанавливается

После близости вырабатывается мелатонин — гормон сна. Это объясняет, почему после секса спится особенно сладко. А глубокий, полноценный сон — лучший союзник молодости: именно ночью происходят процессы обновления кожи, вырабатывается гормон роста, восстанавливаются ткани.

Повышается самооценка — и это видно

Секс укрепляет ощущение желанности, телесности и связи с собой. Люди, уверенные в своей привлекательности, буквально светятся изнутри — и это не магия, а гормональная и психологическая правда. Принятие тела, расслабленность и эмоциональная близость — все это сказывается на осанке, взгляде и общем состоянии.