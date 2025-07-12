Почему поколение Z увольняется с работы на период летних «каникул»

У молодежи появился новый тренд: представители поколения Z увольняются с работы на период летних «каникул» с намерением вернуться в офис осенью. Специалисты по кадрам бьют тревогу и называют зумеров самыми безответственными сотрудниками. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертами и узнала, с чем связана тенденция и к каким последствиям может привести такой подход к работе.

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От отдыха не откажемся

Для молодого поколения лето — это возможность расслабиться. Многие в этот период вместо рабочих будней предпочитают провести время в путешествии или заняться новым хобби. Однако со стороны старшего поколения, привыкшего крепко держаться за свое рабочее место, подобное поведение вызывает негатив.

Я считаю такое отношение признаком инфантильности. Молодые люди не ценят наличие работы и хорошую оплату труда. Чуть что — сразу увольняются. Многие из них не знают, что раньше зарплату задерживали по полгода, что в целом наличие хорошей работы было большой радостью... Конечно, от такого поведения пострадает и их карьера. После лета, скорее всего, придется искать новую работу, и так каждый год, — поделился своим мнением член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Тяжело без мотивации

Поскольку одним из главных принципов зумеров стало выражение: «кроме меня самого никто обо мне не позаботится», они решают брать ответственность за счастье в свои руки. Часто даже используют так называемый gap year (промежуточный год — англ.) — возможность на полгода или год отдохнуть от работы или учебы, чтобы не торопить себя с выбором сферы деятельности. Молодежь стремится к психологическому равновесию, они не спешат в принятии решений. Некоторые эксперты считают: именно из-за этого рамки «молодежного» возраста увеличиваются с каждым годом.

Мне кажется, тут играет роль еще и отсутствие мотивации. Раньше молодежь хотела поскорее вырасти, стремилась к самостоятельности, — добавил Александр Разуваев. — Сейчас все рамки размываются, ценности меняются. От этого страдают и работодатели, которым приходится быстро искать замену.

Деньги подождут

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Ответ на вопросы о поведении зумеров кроется в психологии молодого поколения. В отличие от взрослых, у них в приоритете свободное время и качество жизни.

Они не стремятся к большому заработку и туманным перспективам, как миллениалы (люди, рожденные в период между 1981 и 1996 годами). Также у этого поколения отсутствует страх увольнения: они воспринимают это как шаг к чему-то новому. Поэтому и увольняются без особых переживаний, — объяснила психолог и руководитель Центра психологии и развития Екатерина Трофимова. — Но перед увольнением зумеры создают себе финансовую подушку или формируют альтернативные доходы, которые помогут продержаться в летний период.

Лучше, чем у родителей

В системе ценностей зумеров отсутствует такое понятие, как «карьера ради карьеры». Это значит, что они не собираются что-то кому-то доказывать. Зумеры видели, как усиленно работали их родители ивпоследствии уставали. Поэтому, по мнению психолога, отдых и комфортное времяпрепровождение — это и есть сама жизнь, а работа — только ее часть, которая обеспечивает нормальное существование.

Вопрос только в том, кто в итоге победит: работодатели, которым придется предлагать сотрудникам гибкий график, необходимые условия и договариваться об отпусках, или зумеры, которые столкнутся с тем, что работу будет находить все сложнее и сложнее, — заключила психолог.

Гарри Мурадян, эйчар-эксперт, руководитель Международного агентства по подбору персонала, основатель школы развития карьеры:

Современная молодежь — не «ленивая», а по-другому расставляет приоритеты. Для зумеров ценность баланса между работой и личной жизнью, ментальным здоровьем и самореализацией стоит на первом месте. Они могут работать эффективно, но не готовы жертвовать личным временем ради карьеры. Многие из них — ценные сотрудники. А тренд на «летние увольнения» — отражение новых принципов: работа — часть жизни, а не ее смысл.

Чрезмерный эгоизм или тяга к комфорту?

От некоторых трендов поколения Z у работодателей на затылке, как говорят, волосы начинают шевелиться.

Отношения важнее работы

Молодежь предпочитает искать работу, которая не отнимает слишком много сил и оставляет время на личную жизнь и отдых. Для зумеров очень важна свобода. Они могут быть продуктивными сотрудниками, если работа не противоречит их ценностям. А если она требует вовлеченности 24 часа в сутки, то они скорее поменяют ее, чем будут подстраиваться под такой график. Так, молодые сотрудники уходят из офиса ровно по графику и могут не отвечать на рабочие сообщения (даже если они очень срочные) вплоть до начала следующего рабочего дня.

Атмосфера делает дело

Представители поколения Z очень внимательно изучают корпоративную культуру. Для них важно, чтобы рабочая атмосфера была комфортной, а коммуникация между сотрудниками — открытой. Также они обращают внимание на характер руководителя. Часто зумеры не принимают иерархий и авторитетов, поэтому могут уволиться просто из-за, например, токсичного коллектива. В сети по этому поводу разгораются споры. Кто-то уверен, что молодежь слишком разбалована, а некоторые кидают зумерам «респект» за то, что они не терпят неуважительного отношения к себе.

Свой темп

Зумеры не терпят расписаний и четких рабочих графиков. Для них намного комфортнее работать в своем темпе и по собственному расписанию. Поэтому они все реже делают выбор в пользу офисной рутины и выбирают вариант работать из дома. Еще молодежь не стремится перевыполнять план и перерабатывать, так как не хочет делать больше положенного за ту же заработную плату.

А еще зумеры записываются на экспресс-курсы по взрослой жизни, потому что им сложно справляться с бытовыми делами. Молодых людей учат, как оплатить коммуналку, снять квартиру, грамотно распорядиться финансами и решить многие другие обыденные вопросы. Что не так с поколением Z, выясняла «Вечерняя Москва».