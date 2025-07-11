Психоаналитик рассказал, как разнообразить секс

Психоаналитик Бленда Родригес заявила, что если пара уже устала от секс-игрушек, то разнообразить сексуальную жизнь можно другими способами. Их она подсказала в беседе с изданием GZH.

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Как отметила Родригес, существуют специальные эротические карточки и кубики для игры в постели. На них написаны определенные действия, которые должны совершить партнеры, пояснила она.

Кроме того, специалистка порекомендовала попробовать съедобное нижнее белье. Также она посоветовала купить масло для эротического массажа. Причем по телу можно водить не только руками, но и даже секс-игрушками, к примеру вибратором-пулей, а только потом использовать их по назначению, заключила Родригес.

Ранее уролог Элизеу Нето призвал отказаться от секса в сауне. В противном случае, по его словам, возникнут серьезные проблемы со здоровьем.