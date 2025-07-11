Ученые выяснили, как интеллект влияет на способность к состраданию

Сотрудники Эдинбургского университета (Великобритания) пришли к выводу, что люди с высоким уровнем интеллекта больше всех отличаются беспринципностью. Соответствующее исследование опубликовал научный журнал Intelligence. Почему так происходит — далее в материале.

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Суть экспериментов

Учёные решили узнать, связаны ли показатели IQ с поддержкой моральных устоев. Для этого они разбили добровольцев на 2 группы, пишет Intelligence.

Участниками стали 1659 человек. Им необходимо было пройти хитрый тест, чтобы у экспертов была возможность выяснить их отношение к нравственности.

Потом они проверили, умеют ли респонденты абстрактно мыслить, а также анализировать и воспринимать объективно информацию.

Что показали исследования

Оказалось, что люди, у которых больше всех развиты когнитивные способности, меньше сострадают и не стремятся добиться справедливости.

Также большинство опрошенных с высоким интеллектом скептически воспринимали «мораль чистоты», то есть они не разделяли поступки окружающих на «правильные» и «греховные», указано в статье.

Почему так

Авторы работы считают, что на такие показатели повлияло развитое у ряда участников эксперимента аналитическое мышление.

Специалисты объяснили, что интеллектуалы часто опираются на разум, а не идут на поводу у своих эмоций.

Но это не говорит о том, что у умных людей отсутствуют чувства — они лишь привыкли задействовать сухую логику, заключили наблюдатели.

Ранее «Секрет» писал, что учёные обнаружили связь между походом в туалет и улучшением умственных способностей. Как происходит взаимодействие — узнайте здесь.