Как научиться говорить «нет» и укрепить личные границы

Специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина рассказала о важности выстраивания личных границ и умении отказывать, особенно в общении с близкими. По словам эксперта, если отказывать коллеге или начальнику многим бывает несложно, то в случае с родственниками, особенно пожилыми, задача усложняется.

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В речи близких часто звучат установки вроде «ты должен» или «так надо». Психолог пояснила, что в таких ситуациях важно опираться на чёткие аргументы, демонстрируя мотивированный отказ, и при этом сохранять уважение к собственным потребностям.

Игонина рекомендовала заранее обозначать доступные ресурсы: сколько времени, в какой день или в каком объёме человек готов помочь. При этом она подчеркнула, что в ряде случаев допустимо отказать без объяснений. Специалист обратила внимание, что извинения при отказе могут восприниматься как признание вины, что не способствует укреплению самооценки.

По словам психолога, избегание некомфортных ситуаций и умение сказать твёрдое «нет» позволяют сохранить эмоциональное благополучие и избежать выгорания. При этом, вопреки распространённому мнению, отказ может не разрушать, а укреплять отношения, так как честность и бережное отношение к своим ресурсам формируют у окружающих аналогичное уважение.

Специалист также добавила, что стремление помогать из чувства долга или «приличия» приводит к тому, что человек быстрее расходует личные силы, жертвуя собственными приоритетами. Это, по мнению Игониной РИАМО, снижает способность оказывать поддержку в будущем, что особенно важно учитывать при длительном эмоциональном взаимодействии.

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