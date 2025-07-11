Психолог объяснил, как защититься от пассивной агрессии

Пассивная агрессия – это не безобидное молчание, а форма скрытого конфликта, при которой человек причиняет вред через бездействие. Лектор Общества «Знание», нейропсихолог Лев Малазония в беседе с ФедералПресс объяснил, как распознать такие проявления и что делать, чтобы защитить себя.

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«Пассивная агрессия – это когда человек говорит "да", но делает "нет". Он может избегать разговора, "забывать" важные вещи, нарушать договоренности без объяснений. Это способ выразить злость, не вступая в прямую конфронтацию», – пояснил Лев Малазония.

По его словам, корни такого поведения часто уходят в детство: например, если в семье было запрещено злиться или выражать недовольство. Тогда человек вырастает с убеждением, что прямой конфликт – это опасно, и начинает проявлять эмоции в обход. Подавленные чувства все равно ищут выход – в форме молчания, игнорирования или «тихой мести».

Эксперт подчеркнул: важно распознать пассивную агрессию и не попадаться в ее ловушку. Он советует называть происходящее своими именами, обсуждать не личность, а конкретные действия, и давать четкую обратную связь.

Вместо обвинений лучше обозначить факт, назвать его последствия и предложить выход. Например, вместо фразы «Ты опять ничего не сделал» – сказать: «Я вижу, что задача не выполнена. Это создает проблему. Как мы можем это исправить?».

Если же вы сами замечаете за собой признаки пассивной агрессии – холодное молчание, игнор, «забывчивость» – важно научиться признавать свои эмоции и говорить о них. Малазония советует начать с малого: признать гнев, осознать его источник и попытаться проговорить проблему. Даже короткое сообщение вроде «Мне неприятно, когда меня игнорируют» может изменить ход разговора. Прямой диалог – это навык, который требует практики.

Также нейропсихолог отметил, что агрессия в пассивной форме может маскировать тревожные расстройства или внутренние конфликты. Если такие модели поведения повторяются и мешают жизни, стоит обратиться за профессиональной помощью.

«Отношения разрушаются не из-за громких ссор, а из-за молчания и неопределенности. Честность и ясность — лучшая защита от манипуляций и эмоционального саботажа», – заключил Малазония.

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