Как отличить лень от прокрастинации и почему ничего не хочется делать

В современном мире многие сталкиваются с ощущением апатии, отсутствием мотивации и нежеланием заниматься делами. Часто эти состояния путают или воспринимают как проявление лени или прокрастинации. Но в чем же разница между ними? Почему иногда ничего не хочется делать, и как понять, что именно происходит с вами? Разбираемся с экспертом.

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Отличить лень от прокрастинации важно для правильного выбора стратегии преодоления состояния апатии и отсутствия мотивации. Лень чаще связана с отсутствием мотивации, тогда как прокрастинация – это активное откладывание дел из-за внутреннего конфликта или страха.

Понимание причин своего состояния поможет найти подходящие способы борьбы: восстановить энергию, изменить отношение к задачам или устранить психологические барьеры. Об этом в беседе с ИА RuNews24.ru психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин.

«Как правило, лень возникает, когда у человека нет мотивации что-то делать или она низкая, так как зачастую навязана извне другими людьми. Например, когда мама говорит, что надо учиться на пятерки, а ребенок не понимает, зачем это надо, поэтому он начинает лениться», – объяснил эксперт.

При этом лень бывает разной. Можно ленится учиться, а бывают просто ленивые люди, у которых в принципе нет мотивации что-то делать. Как правило, у таких людей низкие потребности: поел, поспал и на этом хорошо.

«Если же есть мотивация и человек хочет что-то делать, но по какой-то причине он не делает этого или избегает, то есть переносит процесс делания на какое-то время причина, то первая причина – человек много работает, но мало отдыхает», – пояснил психолог.

Вторая причина – это стрессы, например, на работе: неадекватный начальник или конфликты на работе порождают прокрастинацию. «Не хочу работать, не хочу на работу идти» – это главные мысли при таком состоянии, которые могут привести к психосоматическим заболеваниям.

При этом у перфекционистов довольно часто бывает прокрастинация из-за того, что он не может выполнить задачу идеально. Как следствие, он испытывает чувство вины, но чтобы не испытать этого, психика начинает избегать какой-либо процесс.

«Низкая самооценка также может быть причиной прокрастинации. Когда человек не уверен в себе, что он сделает дело, тогда он начинает его откладывать. Бывает, что какое-то действие идет в разрез с убеждениями человека, тогда возникает чувство несправедливости, а далее - появляется прокрастинация. Такое состояние возможно в том числе из-за нечетко поставленной цели. Например: «Я хочу развиваться, но не знаю, что кого хочу». В этой ситуации необходимо поставить конкретные цели, которые были бы достигаемы и визуализированы», – отметил Сергей Лунюшин.

Кроме того, прокрастинацией может являться привычка. Например, привычка откладывать то, что не срочно, на потом. Например, родители показали пример откладывания дел на потом, а выросший ребенок перенял эту привычку. Иными словами, это определенная детско-родительская стратегия.

«Самый часто встречающийся вариант, когда человек берет на себя очень много обязанностей, с которыми он справляется с трудом. Человек попросту устает и наступает прокрастинация. Это очень часто встречающееся на текущий момент явление», – резюмировал психолог Сергей Лунюшин.

Главное — не обвинять себя за временное отсутствие желания что-либо делать и помнить: каждый из нас иногда нуждается в отдыхе и переоценке своих целей. Если ощущение апатии сохраняется длительное время и мешает полноценной жизни — стоит обратиться к специалисту для профессиональной поддержки.