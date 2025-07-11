Эксперт объяснила, как повысить свою продуктивность

Префронтальная кора мозга — это весьма капризный элемент. Для оптимальной работы ей необходимо устанавливать идеальный баланс двух химических веществ среди миллиардов нейронных структур, отвечающих за внимание и интерес.

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Из этой статьи вы узнаете, как управлять ими, чтобы повысить свою продуктивность, для этого RuNews24.ru обратился к эксперту по биохакингу Марии Молоствовой.

Если вы когда-либо проводили телеконференцию сразу после утреннего пробуждения, то понимаете, что для адекватного реагирования на происходящее нужно «возбуждение». Исключив стимуляторы, такие как кофеин (который наряду с большим экраном компьютера значительно повышает бдительность), можно выделить два основных подхода для усиления внимания.

Первый — вероятно, самый простой и быстрый способ — это повысить уровень адреналина, сделав задачу более «срочной» или «значимой». Норэпинефрин (или норадреналин) является мозговым аналогом адреналина, который большинство людей ощущает в момент перед публичным выступлением. Это химия страха: когда вы испуганы, ваша внимательность возрастает, вы становитесь более настороженными. Страх приносит сильное и немедленное возбуждение, и норэпинефрин играет важную роль в установлении связей внутри префронтальной коры.

Есть несколько «приемов», которые могут помочь активировать выработку этого химического вещества. Если вы ярко представляете какую-либо активность, тело реагирует так же, как на реальное действие. Исследования показали, что если постоянно визуализировать тренировки, то мышечная масса может увеличиться на 22%, что весьма близко к 30%, достигаемым при реальных нагрузках. (Для тех, кто считает это слишком хорошим, чтобы быть правдой, стоит помнить, что поддержание фокуса на ментальной тренировке требует значительных усилий.)

Если фокусировки внимания достичь не удается, можно попытаться стимулировать выработку адреналина. Один боксер делился секретом своего успеха: перед поединком он всегда представлял, что выход на ринг его убьёт — в результате он сражался с невероятной отдачей. Подобный метод можно использовать и при написании книги или статьи. Если трудно сосредоточиться, попытайтесь представить, что сдаете «сырую» работу и другие обнаруживают в ней серьезные ошибки. Это может помочь быстро «проснуться».

Главное в данной методике — не позволить воображению взять верх и начать «жить своей жизнью». Вы должны разбудить свой мозг и добавить ему мотивации, но при этом не позволять придуманных страхам увеличивать вашу аллостатическую нагрузку.

Другой способ приведения мозга в нужное нейрохимическое состояние заключается в дофамине. Если норэпинефрин отвечает за внимательность, то дофамин связан с интересом. Для создания необходимого уровня возбуждения требуется значительная концентрация обоих веществ, каждое из которых производит свое действие.

Дофамин вырабатывается в различных обстоятельствах. Во-первых, его уровень возрастает, когда орбитофронтальная зона коры обнаруживает что-то неожиданное или новое. Дети обожают новизну. Химический «всплеск», вызванный получением свежих впечатлений, быстро переключает мозг сначала на интерес, а затем на стремление к обладанию. Человеческий юмор во многом основывается на неожиданных аналогиях и связях. Шутки и забавные совпадения способствуют выработке дофамина. Если вам когда-либо казалось, что сказать что-то в первый раз легче, чем повторить, это связано с приятными ощущениями от первого включения новых контуров в мозге. Каждое повторение требует все больше усилий, так как дофаминовая подпитка угасает с утратой новизны.

Поменять обстановку — простой способ повысить и обострить внимание. Иногда достаточно слегка изменить высоту рабочего стула, чтобы получить новый взгляд на вещи и вызвать выброс дофамина. Можно обсудить свой проект с кем-то, что также позволит взглянуть на вещи с другой стороны. Также стоит послушать юмористическую передачу, позвонить другу, чтобы насладиться совместным смехом или просто почитать что-то интересное.

«Учёные обнаружили, что выработка дофамина активируется ожиданием приятных событий — чего угодно, что мозг считает наградой. Это могут быть еда, секс, деньги или полезные связи. Чтобы привести префронтальную кору в оптимальное нейрохимическое состояние, можно сосредоточиться на мысли о потенциальной выгоде от проекта, о деньгах, которые можно заработать, о новых клиентах и других перспективах, которые непременно появятся, если работа будет выполнена хорошо», – рассказала Мария Молоствова.

Исследования показывают, что использование позитивных ожиданий или юмора для повышения внимания, возможно, эффективнее, чем страх. Юмор и позитивные ожидания стимулируют выработку как дофамина, так и адреналина, тогда как страх выделяет адреналин, но ожидание негативных ситуаций снижает уровень дофамина. Страх также активирует выработку других химических веществ, которые в долгосрочной перспективе могут быть вредны для организма.

Эффективная мыслительная деятельность требует оптимального уровня стресса, а не полного отсутствия.

Мыслительная активность наиболее продуктивна, когда уровень двух ключевых нейромедиаторов — норэпинефрина и дофамина, отвечающих за внимание и интерес, находится на среднем уровне.

Существует множество способов сознательно управлять уровнями норэпинефрина и дофамина в собственном организме, чтобы активно стимулировать внимание и заинтересованность.