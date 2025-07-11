Раскрыт секрет долгого и счастливого брака

Что делает брак крепким на протяжении десятилетий? Ученые из Мичиганского университета выяснили: главный ингредиент — надежная и постоянная поддержка друг друга. Работа опубликована в журнале Journal of Elder Policy (JEP).

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Участники исследования описывали свои браки как спокойные, наполненные теплотой и доверием, где партнер воспринимается как главный источник силы. Особенно важно было то, что супруги помогали друг другу в трудные моменты — например, при болезнях или финансовых проблемах.

Интересно, что мужчины чаще сообщали о получаемой поддержке, чем женщины — это согласуется с предыдущими наблюдениями, согласно которым мужчины обычно выигрывают от брака больше. Женщины, напротив, чаще упоминали о редких, но все же присутствующих негативных взаимодействиях, таких как критика или недовольство. Однако в целом в этих долгих союзах конфликты оказывались редкими.

Исследователи также отметили, что чем выше образование и доход, тем больше взаимной поддержки в семье. А чем дольше длится брак, тем меньше в нем негатива. При этом не имеет значения, в первом это браке супруги или в повторном — качество поддержки от этого не зависит, что идет вразрез с прежними представлениями о «хрупкости» повторных союзов.

Авторы подчеркивают, что их работа дает более полную и позитивную картину супружеских отношений, которые раньше часто рассматривались только с точки зрения проблем.