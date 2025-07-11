Шеф-повар посоветовала разобраться с тревожностью перед диетой

При стрессе протокол питания не поможет.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила адвокат здорового питания Ульяна Суздалкина.

«В состоянии повышенной тревожности никакой протокол питания не будет работать, потому что протокольное питание, какое бы оно ни было, это всегда упаковывание себя в какие-то рамки определённые. И если человек не готов это выбрать, он будет в стрессе. Не важно, у него будет кета-протокол, где калории мы не считаем практически, или GAPS, который как раз должен человека успокоить. В первую очередь нужно разобраться с головой. Если же человек принял решение, что ему нужна чистка организма, диета, он не сорвётся».

Ранее психолог Татьяна Захарова назвала причины расстройств пищевого поведения у детей. На это влияют длительное пользование интернетом, соцсети и компьютерные игры, подчеркнула она.