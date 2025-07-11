Психолог объяснила, почему для нас важно чужое мнение

Психолог объяснила важность чужого мнения генетической памятью. Речь идёт о близком окружении.

Людям необходимо находиться в социуме. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Мы всегда ориентируемся на мнение групп, потому что когда мы были неандертальцами, то мы не выживали вне группы. Когда один человек оставался, его из племени выгоняли, он один не выживал — он либо от голода умирал, либо хищники съедали. Поэтому для того, чтобы мы были в группе, для того, чтобы группа нас не отвергла, мы должны так или иначе оглядываться на то, как эта группа к нам относится, и подстраиваться. Это наша геномная память, которая у всех будет проявляться. Человеку всегда будет интересно, что о нём думает значимое окружение. Понятное дело, что вам вряд ли есть дело о том, что говорят бабки на лавочке. Это незначимые персонажи. Зато есть дело до того, что о вас думает ваш начальник, ваша семья или родители, ваш партнёр, подруги».

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