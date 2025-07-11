Сколько шоколада нужно съедать для улучшения настроения

Съедать больше 20 граммов шоколада в день вредно из-за его высокой калорийности. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

11 июля отмечается Всемирный день шоколада. По словам эксперта, польза этого десерта связана с наличием в нем какао-бобов, в составе которых содержатся антиоксиданты – вещества, защищающие клетки от повреждений. Кроме того, шоколад стимулирует выработку гормонов радости и удовольствия, благодаря чему повышается настроение, отметила она.

"Однако для пользы в день можно съедать только 10–20 граммов шоколада, больше уже будет вредно. Все-таки это очень калорийный продукт: в 100 граммах примерно 400 килокалорий".

При выборе шоколада в первую очередь нужно смотреть на процентное содержание какао – чем оно выше, тем лучше. Идеально, когда это от 70% и больше, подчеркнула Марина Макиша.

"Самый вредный шоколад – белый, так как в нем какао-бобов нет совсем. По сути, это только жир, сахар и сухое молоко", – рассказала врач.

Кроме того, следует отдавать предпочтение горькому шоколаду: в нем меньше сахара по сравнению с тем же молочным, за счет чего он не так сильно влияет на уровень глюкозы в крови.

"Также советую проверять в составе количество углеводов: чем их меньше на 100 граммов продукта, тем меньше и сахара, а значит, шоколад полезнее. В горьком этот показатель обычно составляет от 30 до 45 граммов".

Врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Москвой 24 отметила, что двух кубиков будет вполне достаточно для того, чтобы улучшить себе настроение.

"При этом для выработки серотонина не обязательно есть шоколад. Для этого достаточно, чтобы хотя бы раз в день у нас была порция фруктов или ягод", – подчеркнула она.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова назвала продукты, которые помогают избежать обезвоживания. К ним она отнесла в том числе сельдерей, томаты, огурец, редис, дыню и арбуз. В них содержится клетчатка, улучшающая пищеварение и задерживающая воду в организме, что особенно важно летом.