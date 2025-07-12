Эксперт объяснил, почему в жару люди чаще ссорятся и разводятся

Для многих пар летнее время может стать настоящим испытанием, особенно во время совместного отпуска. Психолог Станислав Самбурский объяснил, что жара обостряет накопленные эмоции и напряжение, что может привести к конфликтам и даже разводам.

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По словам специалиста, высокие температуры негативно сказываются на работе мозга. Люди теряют самоконтроль, быстрее раздражаются и не получают удовольствия от общения.

«При перегреве нарушается работа префронтальной коры мозга — именно она отвечает за самоконтроль, эмпатию и способность делать паузу перед реакцией. Организм начинает сражаться за выживание, а не за диалог. Гормональный фон смещается: растет уровень кортизола, падает дофамин. Мы перестаем получать удовольствие от общения, но зато быстрее закипаем. И вот вы уже не понимаете, почему вы вместе. Хотя еще недавно хотели быть ближе», — приводит его слова Life.ru.

Клиентка Самбурского рассказала, как отправилась в отпуск с мужем, надеясь обновить отношения. Однако после отдыха все действия мужа начали ее раздражать. Это вылилось в ссоры и нервные срывы. Специалист отметил, что в жару существующие проблемы в отношениях становятся более явными, так как она обнажает то, что долгое время скрывалось. Кроме того, летом люди чаще общаются и находятся в обществе, что приводит к появлению большего количества внешних триггеров.

Согласно исследованию, жара влияет на изменения в поведении человека и оказывает негативное влияние на психическое здоровье. В условиях повышенной температуры могут обостряться различные заболевания психики. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, действительно ли жара может негативно влиять на психическое здоровье человека.