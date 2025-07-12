Как вернуть интимную близость в отношения

Часто после долгой болезни, изматывающего стресса или долгой разлуки интимная жизнь в паре останавливается. Однако это не конец близости, а только пауза, рассказала «Вечерней Москве» сексолог, автор Telegram-канала Ksexology Ксения Васильева. Специалист поделилась рекомендациями, которые помогут вернуть интимную жизнь в прежнее русло.

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Заново строить мост

Сексолог подчеркнула, что близость прекращается не потому, что чувства угасли.

«Просто мост между вами временно обрушился, а строить его заново становится страшно. Возобновить прежнее единение — это искусство, требующее нежности, терпения и немного смелости».

В первую очередь нужно успокоиться, отметила Васильева.

«Ваш первый и главный шаг — выдохнуть. Никто не ждет от вас олимпийских рекордов в постели сразу после выписки из больницы, завершения аврала на работе или встречи после долгих месяцев разлуки. Ваше тело пережило нагрузку и могло измениться — стать слабее, чувствительнее или просто отвыкнуть от прикосновений. А ваша психика могла и вовсе закрыться в защитной скорлупе».

Нужно позволить себе быть неидеальными и начинать с малого, уверена сексолог.

«Просто полежите рядом, обнявшись, ни о чем не думая, без дальнейших планов. Вы же помните, как делали это с партнером в начале отношений? Вернитесь в то беззаботное время и вспомните, как вам обоим было хорошо и спокойно в такие моменты», — посоветовала Васильева.

Не молчите

По мнению специалиста, молчание — главный враг возрождающейся близости. Но разговор не должен представлять из себя допрос, не стоит засыпать партнера бесконечными вопросами: «Ну что, сегодня попробуем? Ты как? В ресурсе?»

«Следует вести очень честный и очень бережный диалог: "Знаешь, я немного волнуюсь, что боль вернется" (после болезни). "Мне кажется, я отвык(ла) от твоих прикосновений, и это пугает" (после разлуки). "Мой мозг все еще в режиме аврала, мне сложно переключиться" (после стресса)», — объяснила Васильева.

Сексолог также подчеркнула, что нужно говорить о том, что сейчас приятно, а что вызывает дискомфорт — физический или эмоциональный, какие прикосновения желанны, а какие нет.

«Мягко, но четко дайте партнеру понять, что сегодняшняя близость пока может ограничиться только объятиями, поцелуями или массажем. И это будет в любом случае прекрасно, ведь ваша цель сейчас — это телесный и духовный контакт, а не финишная черта. Ваши тела изменились за этот перерыв. Ощущения могут быть другими. Представьте, что вы только познакомились, забудьте на время о проникновении как о главной цели — откройте заново силу первых прикосновений. Исследуйте реакцию тела партнера и свое собственное, подумайте, что сейчас вызывает у вас мурашки», — посоветовала сексолог.

Спешка не нужна

Она добавила, что можно сконцентрироваться на том, как приятно тепло кожи под пальцами, как пахнут волосы, как звучит дыхание. Нужно отпустить мысль о том, что «должно» произойти дальше.

«Не спешите прыгать с места в карьер. Один вечер — просто объятия. Другой — добавьте поцелуи. Третий — уделите больше времени ласкам. Двигайтесь в комфортном для вас обоих темпе».

После перерыва старые сценарии могут не работать или вызывать тревогу, добавила Васильева. Иногда случается такое, что старая кровать ассоциируется с болью или одиночеством.

«Попробуйте диван, теплую ванну, если позволяет здоровье, даже ковер перед камином (если таковой имеется). Новое место — новые ассоциации. Главное для вас, чтобы локация была удобная. И не пытайтесь втиснуть близость в десять минут перед сном, когда вы оба выжаты как лимон. Найдите время, когда вы оба отдохнувшие, относительно спокойные и ни у кого из вас нет срочных дел. Это может быть, например, субботнее утро — прекрасный вариант», — отметила собеседница «ВМ».

Она также посоветовала назначить свидание с собой и партнером: выбрать время для близости, но без обязательного секса. Это просто время побыть вместе, прикоснуться друг к другу, поговорить по душам. Давление уйдет, уверена сексолог.

Сбои — это нормально

Также нужно быть готовым к сбоям и тому, что с первого раза что-то может не получиться, добавила Васильева.

«Это абсолютно нормально. Не ждите, что все пойдет как по маслу с первого раза — может не возникнуть эрекция, может не наступить разрядка, может вернуться старая боль или тревога. Это не провал, а часть процесса».

Ключевой момент, подчеркнула специалист, — это реакция партнера. Именно она будет решающей, если что-то пошло не так.

«Не должно быть никаких обвинений вроде"Ты меня больше не возбуждаешь!", раздражения или фрустрации. Только поддержка: "Все в порядке. Мы никуда не спешим. Давай просто полежим и пообнимаемся". Это сразу создает атмосферу безопасности».

Также можно обратиться к специалистам, если решить проблему самостоятельно не получается.

«Не игнорируйте профессионалов, если есть необходимость. Консультация лечащего врача или реабилитолога после болезни обязательна. Какие позы безопасны? Какие нагрузки допустимы? Нужна ли дополнительная помощь — физиотерапия, консультация уролога и гинеколога по вопросам сексуальной функции?» — уточнила Васильева.

Если тревога, апатия, страх близости после глубокого стресса или травмы не проходят, не стесняйтесь обратиться к психологу или психотерапевту, специализирующемуся на парных отношениях или посттравматических состояниях, добавила специалист. В случае, если вы застряли, не можете начать разговор или найти подход друг к другу, консультация сексолога — не роскошь, а эффективный инструмент, подчеркнула она.

«Возвращение к интимной близости после паузы — это не спринтерский забег по асфальтированной трассе, а неспешная прогулка по знакомым, но слегка заросшим тропинкам сада. Вы заново узнаете друг друга, заново учитесь доверять своим ощущениям и желаниям. Это время нежности, внимания и глубочайшего уважения к уязвимости — своей и партнера. Не торопите процесс, цените каждый маленький шаг, каждое искреннее прикосновение, каждый честный разговор. Иногда самое интимное — это просто молчаливое понимание, что вы вместе проходите через это, рука об руку. И именно из этих моментов, как из золотых песчинок, и рождается новая, может быть, даже более глубокая и осознанная близость, чем была прежде. Доверяйте себе, доверяйте друг другу, и вы справитесь», — заключила Васильева.

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