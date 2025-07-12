Психолог назвал три прозвища, которые могут разрушить отношения

Многие пары используют ласковые прозвища, но некоторые из них могут сигнализировать о серьёзных проблемах в отношениях. Американский психолог доктор Марк Трэверс назвал три прозвища, которые указывают на эмоциональную незрелость или даже манипуляции.

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«Малыш» или «Малышка». По словам эксперта, такие прозвища создают ложное чувство близости. Они стимулируют выброс окситоцина — гормона привязанности, но при этом партнёр может по-настоящему не вкладываться в отношения.

«Дорогой». Это слово может использоваться для того, чтобы избежать серьёзного разговора. Например, если один партнёр выражает тревогу, а другой отвечает: «Не забивай себе голову, дорогой». Такое поведение мешает решению реальных проблем, говорит психолог.

«Ангел». После ссоры партнёр может сказать: «Ангел, не сердись», вместо того чтобы разбирать конфликт. Это форма «эмоционального умиротворения» — попытка сгладить ситуацию, не решив настоящих проблем.

Психолог подчёркивает, что не все прозвища вредят отношениям. Но если ласковые слова звучат только в моменты конфликтов — это тревожный сигнал.