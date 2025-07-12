Алина Загитова рассказала, каким должен быть идеальный мужчина

В настоящий момент Алина Загитова является одной из наиболее популярных российских спортсменок. У нее миллионы подписчиков в соцсетях, активно интересующихся ее личной жизнью. К слову, сейчас фигуристка одинока. Причиной этого могут служить высокие требования к будущему избраннику. О них звезда спорта решила рассказать подробнее, ответив на вопросы о чертах, которыми должен обладать идеальный мужчина. Соответствующий ролик, в котором она оценивала представителей сильного пола по десятибалльной шкале, Алина разместила в личном блоге.

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Мужчину, не занимающегося спортом Загитова оценила на шесть баллов. Она отметила, что все равно заставила бы его уделять этому аспекту больше внимания. При этом уметь кататься на коньках потенциальному возлюбленному вовсе не обязательно. Такому мужчине спортсменка поставила девять баллов.

Между тем любовь к собакам является для нее критичным аспектом.

«Ноль. Как можно не любить таких пушистиков?» — высказала свой вердикт Алина.

Домоседа, не любящего путешествовать, Загитова оценила на пять баллов, признавшись, что сможет летать сама. Однако, если партнер будет запрещать ей это, он окажется «нолем без палочки».

Не смущает Загитову перспектива отношений с человеком, у которого много подруг. За этот пункт она также поставила пять баллов.

Мужчина, не умеющий красиво фотографировать, попытать счастье тоже может. Его оценка оказалась семеркой, потому что, по мнению Загитовой, это не такое уж важное качество.

А вот у отъявленного тусовщика шансов нет, его знаменитость оценила на ноль баллов.