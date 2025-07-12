Девушка Дурова объяснила, как привлечь настоящую любовь

Чтобы привлечь внимание миллиардера, женщина должна развиваться. Такой совет дала девушка основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), отвечая на вопрос о том, как соблазнить богатого человека.

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«На самом деле вопрос должен звучать так: "Как мне стать кем-то, кто привлечет настоящую любовь?" Ответ всегда один — сосредоточиться на себе. Нужно развиваться, расти и строить жизнь настолько полную, что любовь в ней станет лишь прекрасным дополнением, а не решением проблем», — написала Вавилова.

Она посоветовала автору вопроса перестать гоняться за статусными людьми и начать изменения с себя. По ее словам, именно в этот момент «произойдет магия».

Ранее Вавилова показала откровенное селфи из тренажерного зала. Она позировала, сидя перед зеркалом в лиловой спортивной форме. Комплект включал в себя бра-топ на тонких бретелях и с глубоким декольте и мини-шорты с завышенной талией.