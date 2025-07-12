Ученые выяснили, насколько по-разному живут либералы и консерваторы

Новое исследование, опубликованное в Journal of Personality and Social Psychology, показало, что политические взгляды действительно влияют на повседневные привычки людей. Впрочем, не так сильно, как многие думают.

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В исследовании участвовали 1200 студентов из Техасского университета. Их повседневная активность (социальная жизнь, учеба, досуг) фиксировалась через смартфоны в течение двух недель. Психологи обнаружили небольшие, но устойчивые различия между либералами и консерваторами:

Консерваторы чаще посещали религиозные учреждения и проводили время в шумных компаниях. Либералы же чаще путешествовали и выбирали разнообразный досуг. На этом различия заканчивались.

Когда другую группу студентов попросили предположить, насколько различаются привычки либералов и консерваторов, оказалось, что люди часто преувеличивают эти различия. Многие придумывали несуществующие паттерны поведения для тех или иных взглядов.

На самом деле поляризация существует на двух уровнях: реальном — небольшие различия в образе жизни, и воображаемом — ложное убеждение, что «другая сторона» живет в совершенно ином мире. Это создает дополнительные барьеры для общения между людьми с разными взглядами.

«Даже незначительные различия в поведении уменьшают шансы на контакт между либералом и консерватором», — отмечает ведущий автор исследования Саназ Талафар.

Исследование подтверждает, что политика проникает в базовые аспекты жизни — от выбора кафе до расписания дня. Однако стереотипы о группе с противоположными взглядами часто оказываются мифом. Политические различия реальны, но пропасть между «нами» и «ними» в сознании людей гораздо шире, чем в действительности.