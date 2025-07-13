Инцелы: как ими становятся и почему они опасны для общества

В подмосковном Домодедове 16-летний подросток напал с молотком на двух школьниц 13 и 16 лет. После этого он пытался покончить с собой и написал прощальное письмо, в котором заявил, что причисляет себя к инцелам — людям, которые считают себя отвергнутыми женщинами и ненавидят их за это. Чем опасны инцелы и как ими становятся — в материале «Вечерней Москвы».

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По словам психолога Натальи Наумовой, такие мужчины ненавидят не только женщин, но и самих себя.

«Они не могут принять себя, поверить в свои силы, поэтому начинают проецировать свои неудачи на женщин и на мужчин, которым удается взаимодействовать с девушками, жить сексуальной жизнью. Как правило, в основе лежит какая-то травматизация детского возраста, иногда бывает и подросткового», — объяснила специалист.

Она отметила, что есть много причин, по которым юноша может почувствовать себя ущербным, так как во всех своих бедах они обвиняют окружающих.

Наумова также пояснила, что инцелами могут быть мужчины, которые не получили защиты в детстве — это и дети, подвергшиеся сексуальному насилию, в том числе.

Врач-психиатр и сексолог Алексей Вилков подчеркнул, что инцелы обладают определенными психопатическими чертами, которые мешают им наладить стабильные отношения с женщинами или даже мешают им знакомиться.

«Это тревожность, неуверенность в себе, замкнутость, излишняя раздражительность или агрессивность. Такие черты являются ведущими в их характере, поэтому им сложно найти себе пару. Возможно, у них есть еще и внешние особенности», — добавил специалист.

Результатом ненависти некоторых инцелов к женщинам и успешным мужчинам становятся убийства и теракты. Так, в мае 2014 года 22-летний американец Эллиот Роджер открыл огонь по студентам в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре, после чего покончил с собой. За день до трагедии он опубликовал ролик, в котором рассказал, что девушки не обращали на него никакого внимания, и пообещал отомстить им за свои страдания, устроив «день расплаты».

По мнению Наумовой, инцелы могут наносить вред окружающим и быть опасными.

«Известны случаи, когда инцелы совершали преступления. Кроме того, в их чатах есть призывы насиловать женщин, чтобы добиваться того, что им полагается, например, секса. Это безумие. Таких неуверенных в себе людей легко вербовать и заставлять причинять вред окружающим», — заявила спикер.

Подробнее об инцелах и как им противостоять — в материале «ВМ».