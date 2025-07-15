До 20 тысяч рублей: Honor X9c Smart подробно сравнили с Realme 14

В одном из выпусков на YouTube-канале "Обзоры от iCE" эксперт рассказал, какой бюджетный смартфон сейчас брать выгоднее: Realme 14 или Honor X9c Smart.

Realme 14 выглядит попроще конкурента. Однако у него есть защита от пыли и влаги по стандарту IP69. В свою очередь, Honor X9с Smart предлагает, кроме основного модуля камеры, 5-мегапиксельный ультраширик.

Ёмкость аккумулятора у Realme составляет 6000 мАч, а мощность зарядки - 45 Вт. Honor имеет батарею на 5800 мАч и зарядку на 35 Вт.

Матрицы у обоих смартфонов разные. Realme 14 имеет AMOLED-экран с пиковой яркостью более 2 тысяч нит, частотой обновления 120 Гц. При этом у Honor X9с Smart стоит разновидность IPS-дисплея и более тонкие рамки.

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

С точки зрения "железа" на Realme установлен Snapdragon 6 Gen 4, на Honor - Dimensity 7025-Ultra. С результатами смартфонов в бенчмарках вы можете ознакомиться выше. В целом мощнее оказывается Realme 14.

По звучанию лидирует тоже Realme. У него стерео, а вот у Honor стоит лишь один динамик. В плане автономности в обоих случаях вы можете ожидать 2-2,5 дня работы.

Снимки получаются чуть лучше на Honor за счёт наличия у него более крупного сенсора. Однако у Realme более мощный процессор, который за счёт алгоритмов хорошо обрабатывает фото. По видеозаписи выигрывает однозначно Realme: он может снимать в 4К 30 к/с на основную камеру и в 1080р на фронталку. Honor же пишет всё только в Full HD.

Вывод

Из двух протестированных смартфонов более предпочтительным смотрится Realme 14. Он мощнее, у него немного лучше автономность, есть возможность записывать видео в 4К 30 к/с. Но если вам нужен телефон с IPS-дисплеем, то берите Honor X9с Smart.