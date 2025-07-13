Лень как диагноз: что на самом деле стоит за прокрастинацией
Лень традиционно воспринимается как недостаток характера, признак слабоволия или банальное нежелание действовать. Однако, по словам специалистов, за внешним бездействием могут скрываться сложные биологические механизмы, связанные с работой мозга, мотивацией и энергетическим балансом организма. О том, что же такое лень с научной точки зрения, и как с ней бороться, «МК» рассказала специалист по когнитивно-поведенческой терапии.
Итак, сразу следует отметить, что лень — это не то, чем она кажется на первый взгляд. По мнению специалистов, вы не ленивый, а просто максимально закрытый для всех процессов. Ваша энергия действия никуда не исчезла, она просто не может пройти. Как вода, застрявшая за плотиной, как голос, застрявший в горле.
С точки зрения эволюции, стремление минимизировать энергозатраты — естественный механизм выживания. Мозг, составляя лишь 2% от массы тела, потребляет около 20% энергии. Поэтому он стремится оптимизировать ресурсы, подавляя активность, которая кажется ему нецелесообразной. Когда человек откладывает дела, это может быть не просто ленью, а когнитивным искажением — мозг переоценивает усилия, требуемые для выполнения задачи, и недооценивает потенциальную выгоду. С точки зрения нейрофизиологии, лень — это активация нейронных цепей, отвечающих за самосохранение. Когда вы собираетесь действовать, мозг мгновенно включает систему оценки. Мозг не хочет вашей победы. Он хочет, чтобы вы выжили. И если в прошлом действие = боль — он решит: «Не стоит даже пытаться».
«У людей с хронической прокрастинацией часто наблюдается дисфункция префронтальной коры — зоны, ответственной за планирование и самоконтроль, - говорит EMDR-терапевт Надежда Турлаева. - Вместо этого активируются лимбическая система (желание немедленного вознаграждения) и островковая доля (отвращение к усилиям). На уровне психики лень — это застрявшее желание, которое не может прорваться наружу. Вы хотите — но есть внутреннее «нельзя». Желание есть, а движения нет, потому что внутри тела живёт стоп-образ. Он может проявляться как тяжесть в ногах, сжатая диафрагма, серый туман перед глазами и липкий страх на уровне живота».
И если вам вдруг кажется, что «Сейчас не время», «Нужно сначала подготовиться», «Я должен быть уверен», «Что подумают?» и «Я не справлюсь», то это все в психологии называется когнитивным избеганием.
Впрочем, специалисты уже нашли выход из ситуации. Есть методика, которая помогает справиться с прокрастинацией.
«По словам Турлаевой, для начала надо перестать воевать с собой. Скажите себе: «Это не лень. Это защита. «Я не ленюсь. Я защищаюсь. И я хочу понять — от чего».
Затем представьте, что вы всё-таки начали делать, где в теле появляется зажим? Какое ощущение? Что говорит тело? Теперь необходимо снять давление с ожидаемого результата действия. Скажите себе: «Я не побеждаю — я пробую», «Я не обязан(а) сделать идеально». Если становится легче дышать, это уже ресурс.
«Ну а теперь сделайте крошечное действие, причем, настолько маленькое, что мозгу не страшно. Например, можно открыть ноутбук, расчесать волосы или встать. Это активизирует двигательные петли — и цепь пойдет. Постарайтесь подвигаться, чтобы встряхнуть зажимы. Это могут быть две минуты танца, легкие покачивания, вытяжение позвоночника и дыхание с длинным выдохом,- продолжает специалист. - Ну и еще иногда сильнее всего помогает просто сказать: «Я боюсь начать» и «Мне кажется, я не справлюсь». Позвольте себе быть честным с самим собой. Лень — не просто черта характера, а сложный нейробиологический феномен. Понимая его механизмы, можно не корить себя за бездействие, а находить эффективные способы взаимодействия с собственным мозгом».