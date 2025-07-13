Эксперт объяснила, как говорить с молодыми парами о детях

Постоянные расспросы о том, когда супруги планируют завести ребёнка, дестабилизируют их психологическое состояние.

Молодёжь стремится к самостоятельности и негативно относится к давлению в вопросах родительства.

Об этом главный внештатный специалист по гинекологии Департамента здравоохранения города Москвы, заместитель главного врача МКНИЦ больница 52 Вера Коренная сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Вопросы, которые часто слышат молодые пары: «Ну что? Ну когда? А вы ещё нет?» — очень сильно дестабилизируют морально-психологическое состояние, особенно женщины. Поэтому старшее поколение, которое трепетно всегда ждёт, когда же им подарят внуков, пожалуйста, если вы задаёте такие вопросы — чуть-чуть более деликатно. Да, мы понимаем, что семейные пары откладывают планирование детей и разная позиция бывает у разных поколений к этому вопросу. Старшее поколение часто говорит: вы нам родите, отдайте, а дальше делайте, что хотите. А младшее поколение говорит: нет, мы сами хотим решить, когда хотим. Такие вопросы нужно очень деликатно и аккуратно задавать».

Ранее Нина Останина призвала не обвинять молодых женщин в плохой демографии. Власти «удобно» акцентировать внимание на нежелании девушек рожать. Однако численность населения зависит и от других факторов, в частности от качества и продолжительности жизни граждан.