Как совместная уборка помогает дольше сохранить счастливый брак

Психолог доктор Ханна Лоусон, эксперт по отношениям с более чем 12-летним опытом, рассказала Daily Mail, что совместная уборка и выполнение бытовых дел способствуют укреплению связи между партнерами.

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«Когда вы делите даже небольшие обязанности, вы показываете друг другу, что вы равны», — объясняет она.

Лоусон называет совместное мытье посуды простым ежедневным ритуалом, который возвращает доверие, уважение и усиливает эмоциональную связь. По ее словам, такие пары чувствуют себя на 20% счастливее.

«Это гораздо мощнее, чем большие романтические жесты», — подчеркивает она.

Когда один человек (часто это женщина) берет на себя все хозяйство, может возникать чувство обиды и несправедливости. Совместные действия, наоборот, создают атмосферу партнерства, справедливости и команды. Стоя бок о бок у раковины, пара может поговорить о дне, обсудить планы или просто провести несколько тихих минут вместе — без гаджетов и отвлечений.

Кроме пользы для отношений, совместная уборка приносит и практические выгоды:

помогает поддерживать чистоту на кухне,

демонстрирует детям пример командной работы,

и даже позволяет экономить воду.

Как превратить мытье посуды в укрепляющий ритуал?

Ханна Лоусон предлагает следующие варианты, чтобы укрепить семейные отношения и повысить уровень романтической атмосферы

Меняйтесь ролями: один моет, другой вытирает.

Включите любимую музыку — это сделает процесс приятнее.

Избегайте критики: неважно, как кто-то держит губку. Главное — быть вместе.

Смотрите на рутину как на момент сближения, а не как на «наказание».

«Пятиминутная уборка может держать вашу раковину чистой, а ваши отношения — крепкими. Это одна из тех мелочей, которые меняют все».

Молчание во время мытья посуды важно?

Также Ханна отмечает, что иногда слова не нужны — тишина во время выполнения домашних дел, напротив, может укреплять связь. Ее слова основаны на новом исследовании, опубликованном в журнале Motivation and Emotion, которое показывает, что даже минуты молчания в паре могут сближать — если это «естественная» тишина, а не проявление недовольства.

Университет Рединга провел четыре эксперимента, чтобы выяснить, как молчание влияет на чувства. Оказалось, что если тишина воспринимается как спокойное, совместное присутствие во время домашней рутины, она усиливает чувство близости. А вот молчание, вызванное обидой, напротив, подрывает доверие.