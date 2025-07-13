В Госдуме заявили о нехватке мест для романтических знакомств у молодежи

Необходимо проработать вопрос создания таких площадок в реальности, а не в интернете.

Гражданам сложно найти пару, в том числе из-за «коммерческого» подхода к отношениям, отметила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«У нас нет сегодня мест, где бы ребята, которые окончили вуз, школу, диплом получили, где бы они могли познакомиться. Поэтому мы должны позаботиться о том, чтобы такие площадки создать. Я не о сайтах знакомств сейчас, я не о клубах знакомств, которые были в советские годы и которые были высмеяны. Но, наверное, что-то в этом было, когда были танцевальные площадки, где можно было познакомиться. Наверно мало ещё таких мест, где можно познакомиться. Второе, люди стали другими, потому что трудно довериться человеку, который, встретив тебя, станцевав с тобой, сказал: «Я тебя люблю, давай женимся, ты в Москве, я у тебя пропишусь». Это обрело коммерческое, прагматичное начало как со стороны девушек, так и со стороны парней. Тут только одно — это вопросы воспитания и подготовленности к семейной жизни. Но ни в коем случае не ходите на Первый канал к Гузеевой, где подыскивают женихов и мальчиков».

Ранее Роза Сябитова заявила, что курсы инфоцыган и элитные вечеринки не помогут выйти замуж. Успех в поиске партнёра зависит от желания. Настроенная на знакомство девушка может встретить свою судьбу даже в очереди к стоматологу.